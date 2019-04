Filmowy tydzień w Gdyni! Gdzie i kiedy warto wybrać się do kina?

Kino niezależne zawita do Klubu Marynarki Wojennej Riwiera. We wtorek i czwartek zostaną zaprezentowane filmy, które zostały dostrzeżone podczas 12 edycji Festiwalu Najlepszych Niezależnych Krótkich Filmów Świata Grand Off 2018.

Harmonogram

Wtorek, godzina 18:00 / I wieczór – 09.04. godz.18:00

1. Ojciec Adnana / Adnan’s father (Dania) - Najlepszy Scenariusz

2. Przeniesienie / The Transfer (Izrael) - Najlepsza Reżyseria i Najlepszy Film Fabularny

3. Wewnątrz ścigam się / Inside I’m Racing (Irlandia) - Najlepsze Zdjęcia i Najlepszy Montaż

4. Osobliwe zdolności pana Mahlera / The Peculiar Abilities of Mr Mahler (Niemcy) -

Najlepsza Rola Męska i Najlepsza Scenografia*

Czwartek / II wieczór – 11.04. godz. 18.00

1. Myślę, że się w tobie podkochuję / I think I have a crush on you (Szwecja) - Najlepsza Rola Kobieca

2. Abramek wrócił sam / Abram returned alone (Polska) - Najlepszy Film Dokumentalny

3. Koncert ognia / Concert of the fire (Rosja) - Najlepszy Film Animowany

4. Milk / Mleko (Polska) - Najlepszy Film Polski

- Festiwal Grand OFF to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce i jedna z najważniejszych tego typu inicjatyw na świecie. Na festiwal w 2018 roku nadesłano prawie 4000 filmów ze 123 krajów całego świata - podkreślają organizatorzy pokazu.1.

FESTIWAL WRAŻLIWY. Reportaż odpowiedzialny społecznie

Wydarzenia związane z festiwalem, który rozpoczął się w piątek, odbywają się w kilku trójmiejskich lokalizacjach. Ideą przeglądu jest pokazanie twórczości reporterów i doumentalistów, a także dyskusja na temat problemów społecznych. W środę i czwartek zaplanowano pokazy i dyskusje w Gdyńskim Centrum Filmowym.

Harmonogram

Środa, 10 kwietnia 2019

Dokument filmowy, fotoreportaż, rozmowy o wojnie

Gdyńskie Centrum Filmowe

godz. 10.00-12.30 Pokazy filmów festiwalowych. Dyskusje o wrażliwości, emocjach, wartościach, etyce, współpracy, i twórczości dla młodych widzów.

prowadzenie: Beata Szewczyk

Bilety na to spotkanie do nabycia tylko w kasach i na stronie Gdyńskiego Centrum Filmowego.

godz. 18.00-20.30 Spotkanie z Wojciechem Jagielskim – jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy i reporterów wojennych.

Rozmowa o roli wrażliwości w pracy reportera i jego współpracy z fotoreporterem na froncie. Spotkaniu towarzyszy pokaz fotografii Krzysztofa Millera i wspomnienie o nim - wyjątkowym, uważnym, bezkompromisowym.

Czwartek, 11 kwietnia 2019

Pokazy i warsztaty reportażu filmowego. Gdyńskie Centrum Filmowe

godz. 10.00-12.30 Pokazy filmów festiwalowych i dyskusje o wartościach dla młodych widzów. Dyskusje o wrażliwości, emocjach, etyce, współpracy, i twórczości.

prowadzenie: Beata Szewczyk

Bilety na to spotkanie do nabycia tylko w kasach i na stronie Gdyńskiego Centrum Filmowego.

godz. 18.00-21.00 Projekcja filmu Ewy Ewart „klątwa obfitości” oraz warsztat reporterski z autorką dotyczący powstawania filmu, kulisy pracy reportera i jego współpracy z zespołem.

Festiwal zakończy się w piątek wielką galą finałową, podczas której odbędzie się koncert Stanisława Soyki.



Filmy na Polskiej

Z kolei Klub Filmowy, który znajduje się w zabytkowym obiekcie przy ul. Polskiej, we wtorek zaprasza na dwa pokazy. O godz. 18 zostanie zaprezentowany film "Córka Trenera" w reżyserii Łukasza Grzegorzka. To niezwykle ciepłe kino drogi, w którym zagrali między innymi Jacek Braciak i Agata Buzek.

W tym samym miejscu o godz. 20 będzie grany film "Złodziejaszki". Japońskie dzieło to jedna z najważniejszych produkcji ubiegłego roku. Film został dostrzeżony na wielu festiwalach. Otrzymał między innymi Złotą Palmę w Cannes i nominacje do Oscara czy brytyjskiej Bafty.