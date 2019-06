Festiwal Kwiatów - Flowers Lovers w Gdyni [ZDJĘCIA]

Flower tour, czyli spacer otwarcia festiwalu, prowadzony przez Michała Miegonia z Inicjatywy “Inne szlaki”, to zbiór ciekawostek oraz historii gdyńskich hal targowych. - Podczas spaceru poznaliśmy gdyńskie hale targowe od strony florystycznej - mówił nam Michał Miegoń. - Na początku 1937 roku, sprzedawano tutaj głównie żywność, ale już od maja 1945, aleja kwiatowa w gdyńskiej hali zaczęła pulsować życiem. Jednak dopiero od lat 90. to miejsce usankcjonowano jako legalne. Wtedy też wybudowano nowe, charakterystyczne boksy, które zastąpiły beczki, prowizoryczne stoły i inne miejsca handlu. Do dzisiaj to miejsce przyciąga rzesze kupujących, pomimo lekkiego kryzysu w branży. Powrót do ekologicznego trybu życia spowodował, że od kilku lat powoli wraca tradycja kupowania kwiatów. Cieszy ogromna różnorodność gatunków kwiatów dostępnych tutaj, można wybrać np. kwiaty zagraniczne - stoiska oferują m.in. róże z Brazylii. Jednak często sprzedawcy to członkowie rodzin, które prowadzą tu działalność od kilku pokoleń. Co ciekawe, wśród kilku boksów kwiatowych zawiązały się nawet małżeństwa, kiedy to osoby poznawały się podczas pracy tutaj. Mogę śmiało powiedzieć, że kwiaty oraz nasza gdyńska hala łączy ludzi.

Powodzeniem cieszyły się również warsztaty fotografii portretowej, na których uczestnicy mieli okazję poznania jej techniki, kompozycji oraz wzięcia udziału w specjalnej sesji wzorowanej na modzie z lat 70. Nie zabrakło najważniejszego punktu programu - odwiedzający mogli skorzystać z bazaru ogrodniczego z aleją kwiatową, na którym rozstawili się floryści. Na chcących zasięgnąć wiedzy z zakresu ogrodnictwa, pielęgnacji kwiatów czy najnowszych trendów florystycznych czekała Akademia Kwiatów, gdzie specjaliści i eksperci dzielili się swoją wiedzą w tym zakresie.