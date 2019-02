Ferie w IKEA Gdańsk

Jak co roku w ferie IKEA Gdańsk organizuje moc atrakcji. W ramach kreatywnych warsztatów dzieci będą m. in. malować poduszki, tworzyć obrazki z koralików, nauczą się szyć własne maskotki i przygotowywać fit słodycze z Panią Anią z pracowni WypiekAna.

Dla rodzin spędzających czas w IKEA przygotowaliśmy również specjalne oferty w restauracji oraz sklepiku szwedzkim. W te dni młodsze dzieci mogą również spędzić aktywnie czas w Smalandii – bezpłatnym placu zabaw znajdującym się w sklepie.

„Stworzyliśmy propozycję warsztatów z myślą o dzieciach, które zamierzają spędzić ferie w mieście. Mamy nadzieję, że każdy z uczestników znajdzie w IKEA Gdańsk coś dla siebie. W programie zajęć ujęliśmy zarówno manualne warsztaty rozwijające wyobraźnię, jak i słodkie a jednocześnie edukujące zajęcia kulinarne” – mówi Blanka Gniewkowska, Marketing Specialist IKEA Gdańsk.

Ideą ferii w IKEA Gdańsk jest pokazanie, jak pomysłowo wykorzystać nasze produkty spędzając czas z rówieśnikami. Nowością dla dzieci będzie możliwość użycia maszyny do szycia pod czujnym okiem Pani Ewy z pracowni Kulka Szpulka.

_

„Chcemy inspirować do kreatywnych zabaw, rozbudzać ciekawość i zachęcać do samodzielności. W IKEA wierzymy w moc zabawy, która nie tylko umożliwia miłe spędzanie czasu, ale pozwala rozwijać się dzieciom, tworzyć więzi z rówieśnikami i czuć satysfakcję z wykonanych zadań_” – dodaje Patrycja Krogul, Marketing Manager IKEA Gdańsk

Pełna lista warsztatów dostępna na stronie www.IKEA.pl/gdansk

Wszystkie zajęcia dla dzieci są bezpłatne, obowiązują zapisy.

Pełny rozkład jazdy:

11.02.2019 Malowanie poduszek,

12.02.2019 Warsztat z szycia,

13.02.2019 Obrazki z koralików do zaprasowania,

14.02.2019 Warsztat z szycia,

15.02.2019 Stwórz swojego superbohatera!

18.02.2019 Obrazki z koralików do zaprasowania,

19.02.2019 Fit słodycze,

20.02.2019 Malowanie poduszek,

21.02.2019 Fit słodycze,

22.02.2019 Stwórz swojego superbohatera!