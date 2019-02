Ferie 2019 w Trójmieście. Trampoliny i parki rozrywki. Jak spożytkować nadmiar energii? [Mamy bilety do rozdania]

Decydując się na zakup biletu online za godzinę skoków zapłacimy 28 zł. Kupując go na miejscu, zapłacimy 32 zł. Do ceny wejściówki należy doliczyć jeszcze koszt skarpetek z antypoślizgową powłoką (5 zł), które podnoszą poziom bezpieczeństwa w trakcie zabawy.

Największa trampolina sportowa na północy Polski, olbrzymi basen z gąbkami, ścieżki akrobatyczne, trampoliny z koszami do ćwiczenia wsadów, arena do zbijaka, strefa gladiatorów oraz air track czynią Jumpcity wymarzonym miejscem do spędzania wolnego czasu, a także wybrykania się i rozładowania energii.

Jumpcity Gdańsk to największy park trampolin w Trójmieście. To w tym miejscu na 2 tys. metrów kw. dzieci i rodzice mogą spełnić swoje marzenia o lataniu i na własnej skórze przekonać się, że walka z grawitacją jest możliwa.

STADION ENERGA Gdańsk

Stadionowe atrakcje dla najmłodszych skupione są przede wszystkim w Fun Arenie.

Wchodząca w jej skład Playground Arena to prawie 1,5 tys. metrów kwadratowych świetnej zabawy w lesie tropikalnym pełnym wrażeń i przygód. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Główną atrakcją jest największa budowla na terenie obiektu, wśród której znajdziemy statek, tyrolkę, pajęcze sieci czy edukacyjne ścieżki rowerowe, które z pewnością przypadną do gustu dzieciom, które pragną nauczyć się jazdy na rowerze.

Na dzieci czeka również statek piracki, kryjący w sobie tajemnicze misje, wyrzutnie piłeczek i kufry ze złotem. Wspaniałą atrakcją jest także drabinkowe wyzwanie, które zweryfikuje czy twojemu dziecku uda się przejść cały tor bez dotykania podłogi.

Ceny biletów: pn-pt 1 godzina: 15 zł, 2 godziny: 20 zł, a bez limitu: 25. Opłata dodatkowa za każdą przekroczoną minutę wynosi 25 groszy. Weekend 1 godzina: 20 zł, 2 godziny: 25 zł, bez limitu: 30 zł. Opłata dodatkowa wynosi wówczas 30 groszy. Opiekunowie na teren obiektu wchodzą bezpłatnie.

Stadion Energa Gdańsk na czas ferii przygotował również zajęcia dla młodych fanów różnych dyscyplin. Oprócz tego w specjalnym pakiecie przygotowanym przez PITSTOP na najmłodszych zawodników czeka: 8-minutowy wyścig gokartowy, 30-minutowa gra w paintball elektroniczny oraz 30-minutowe wejście do parku trampolin. Cena pakietu: 49 zł za osobę. Do wyboru jest też pakiet umożliwiający wzięcie udziału w trzech wyścigach na gokartach elektrycznych w cenie 75 zł za osobę.

W skład floty gokartów wchodzi też model tandemowy, umożliwiający wzięcie udziału w wyścigach dzieciom, oczywiście pod opieką rodziców.

Na sportowo można bawić się również w Movement Arenie. Jest to pierwsza na stałe zabudowana strefa parkour w Polsce. Znajdziemy w niej m.in. park trampolin oraz przeszkody twarde i miękkie.

Wśród atrakcji stadionu można znaleźć również 6 escaperoomów, o zróżnicowanej tematyce, kolej tyrolską, a także Reflex Wall, czyli specjalnie zaprojektowaną ścianę wyposażoną w przyciski, pozwalająca przetestować kondycję, refleks i dynamikę.

Wielbicieli bardziej statycznej rozrywki zainteresują ruchome fotele w kształcie kosmicznych kapsuł połączone z okularami VR 360°. Interaktywne, kilkuminutowe symulacje dostarczą niezapomnianych wrażeń. Do wyboru jest aż kilkadziesiąt zróżnicowanych opcji - sam decydujesz, w jaką przygodę chcesz wyruszyć

Zwiedzanie magicznej krainy? Przejażdżka kolejką górską? A może horror na żywo? To wszystko stoi otworem przed goścmi 9D VR Cinema.

Z kolei najmłodsi kibice mają możliwość zwiedzenia stadionu z Arenką - maskotką Fun Areny, która potowarzyszy przewodnikowi podczas oprowadzania.

Arenka przeprowadzi także rozgrzewkę w salce treningowej i na obrzeżach murawy, gdzie dzieci będą mogły zrobić z nią wspólne zdjęcie.

LOOPY’S WORLD

Loopy’s World jest największym na Pomorzu centrum rozrywki dla dzieci, słynącym z rodzinnej i aktywnej zabawy. Plac zabaw złożony jest z kilometrów labiryntów, równoważni, torów i przejść oraz innych przeszkód usytuowanych na różnych poziomach.

W tym roku podczas ferii w Loopy’s World dzieci mają niepowtarzalną okazję przenieść się do krainy wiecznego lodu. W ramach atrakcji na najmłodszych gości czekają animacje, które w magiczny sposób urozmaicą im czas.

Głównym zadaniem dzieci jest pokonanie lodowego labiryntu i rozwikłanie zagadki topniejącego lodu. Odkrywcy dowiedzą się, dlaczego w Arktyce jest zawsze zimno.

W okresie ferii szalone animacje można oglądać codziennie o godzinie 12, 15 i 17.

Wszystkie zabawy dostępne są dla dzieci w ramach biletu wstępu, za który zapłacimy 46 zł (35 zł w przypadku wejść wieczornych). Opiekunowie wchodzą za darmo.

Adventure Kolibki Park w Gdyni

Młodzi amatorzy mocnych wrażeń mogą towarzyszyć rodzicom podczas wizyty w Adventure Kolibki Park w Gdyni. To wymarzone miejsce dla osób, kochających wypoczynek i sporty na wolnym powietrzu, nie bojących się ciekawych nowych wyzwań i przygód. Specjalnie dla nich na dawnym torze motocrossowym wśród pięknego lasu z widokiem na Zatokę Gdańską przygotowano niezliczone atrakcje.

Na najmłodszych czekają dmuchane zamki i zjeżdżalnie, konne przejażdżki, ścianki wspinaczkowe, mini parki linowe, plac zabaw, łucznica, czy specjalnie przygotowany, bezpieczny tor do jazdy quadami.

Najpewniej marzeniem każdego dziecka jest przeprowadzka do domku na drzewie. Można spełnić je w Adventure Park, który oferuje wizytę na szlaku chatek zawieszonych w konarach drzew. Wysokość waha się od 5 do 17 m.

Każdą z nich zamieszkuje inna, bajkowa postać, m.in. krasnoludki, Jaś i Małgosia czy straszna Czarownica. Szlak mierzy 75 metrów i kończy się bajeczną zjeżdżalnią.

W parku na Kolibkach za każdą atrakcję trzeba zapłacić osobno. Przykładowo za 30- minutową przygodę z łucznictwem zapłacimy 20 zł. Nielimitowane dziecinne harce na tzw. „dmuchańcach” to także koszt 20 zł. Za 7-minutową przejażdżkę mini-quadami zapłacimy 35 zł.

BILETY DO ROZDANIA

* Mamy dla naszych Czytelników 5 zaproszeń rodzinnych na ściankę wspinaczkową - Blok Fit w Gdańsku - ul. Słowackiego (na terenie Garnizonu)

Można tam skorzystać m.in. z zajęć z boulderingu - formy wspinania dostępnej dla każdego, niezależnie od wieku, masy ciała czy doświadczenia - na wysokość do ok. 5 m i bez użycia liny.

By je otrzymać należy odpowiedzieć na pytanie: Na jaką wysokość wspinamy się uprawiając bouldering?

* Mamy także 2 podwójne zaproszenia na spektakl „Czerwony Kapturek” do Teatru Barnaby

na 24 lutego (niedziela) na godz. 17. By je otrzymać należy odpowiedzieć na pytanie: Jak nazywa się stadion w Gdańsku?

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailem do piątku 22 lutego do godz. 10.00 na adres

k.kujawa@prasa.gda.pl

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!