Europejska Noc Muzeów w Gdyni. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców?

Majówka 2017. Gdynia - Ameryka, czyli piknik na Polskiej 1 w Gdyni!

Spędzacie Majówkę w Trójmieście? Koniecznie zajrzyjcie do Muzeum Emigracji! 2-go maja w godz. 11-16, w Dzień Polonii i Polaków za Granicą, wyruszymy w niezwykłą podróż, podczas której śmiałkowie przeżyją ekscytujące przygody i odkryją nowe kultury i zwyczaje. To okazja do wymiany...