ESP Sport & Zdrowie 2019. Ewa Chodakowska i Katarzyna Dziurska rozruszały uczestników dwudniowych targów w gdańskim AmberExpo

Po dwóch edycjach targów sportowych we Wrocławiu i jednej w Krakowie przyszedł czas na wydarzenie w Gdańsku. Przez dwa dni (23-24 lutego) tysiące osób miały okazję podglądać i rozmawiać z gwiazdami polskiego fitnessu. Magnesem dla uczestniczek były przede wszystkim treningi prowadzone przez znane instruktorki - Ewę Chodakowską (w sobotę) i Katarzynę Dziurską (w niedzielę).

- Każde takie targi są bodźcem, aby przyjść i zobaczyć nowe rozwiązania. Zwłaszcza, że Ewa Chodakowska prowadziła tutaj trening i sporo kobiet, które są z Gdańska, mają rodziny i nie mogą sobie pozwolić, aby wyjechać na jakiś obóz z nią, to tutaj chętnie przyszły i trenowały. Myślę, że to są osoby, które jeśli do tej pory nie trenowały, to będzie to dla nich dobry moment, aby zacząć. Każde takie targi dla ludzi ze świata fitnessu są okazją do poszerzania kręgu zainteresowanych odbiorców - powiedział nam Michał Karmowski, przed laty kierownik RC Lechii Gdańsk, a obecnie kulturysta i trener personalny.

Odwiedzający targi w Gdańsku mogli oglądać m.in. debiuty PZKFiTS, walki MMA, pokazy mody sportowej, czy wziąć udział w konferencjach szkoleniowych z wyszczególnieniem tematyki dla biegaczy, fanów fitnessu czy fizjoterapeutów.

- Uwielbiam przyjeżdżać na targi, na których są organizowane takie treningi. Dużo osób do mnie pisze, czy będę w danym mieście. Staram się więc organizować te pokazy i urozmaicać, bo dopytuję zawsze organizatorów o to, co inni instruktorzy przekazywali. Wiem, że może taniec był trochę ryzykowny, ale trafiłam w dziesiątkę, bo dziewczyny się super bawiły i radziły, przede wszystkim. Kocham te zajęcia, mimo zmęczenia. Bo naprawdę mocno przygotowujemy się do tego programu „Dance, dance, dance”, który właśnie rusza 2 marca. Dostałam tutaj takich endorfin, że mogłam jeszcze z trzy godziny prowadzić te zajęcia - śmiała się po zajęciach Katarzyna Dziurska, instruktorka fitness i trenerka personalna, która ostatnio udziela się w programach telewizyjnych poświęconych tańcowi.

- Ciężko powiedzieć w czym czuję się najlepiej, bo kocham i sporty siłowe i taniec. Teraz się czuję w tym doskonale, bo cały czas jestem w ruchu. Dalej mogę trenować siłowo, bo to się nie wyklucza. Po prostu starty poszły w odstawkę - wyjaśnia Dziurska.