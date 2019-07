Entomolog: Popularyzujmy naukę, dzieci nie powinny uczyć się tylko w szkołach ZDJĘCIA

Warsztaty terenowe z entomologiem to wyjątkowy spacer. Najmłodsi, ale i również ich rodzice mogli przekonać się, że okoliczna fauna to niezliczona ilość przeróżnych gatunków. - Zaprosiłam dzisiaj wszystkich na spacer entomologiczny, który miał na celu poznanie najważniejszych cech różnych owadów czy mięczaków - mówiła dr Paulina Kozina. - Myślę, że dzieciaki nauczyły się dużo nowych i ciekawych rzeczy. Mówiliśmy m.in. o cechach rozpoznawczych. Spacer skierowany był głównie do dzieci, ale mam nadzieje, że rodzice też się czegoś nauczyli. Warto brać udział w takich warsztatach. Musimy odpowiednio wcześnie nauczyć dzieci dbać o środowisko.

Nie oszukujmy się, człowiek nie przeżyje bez owadów i innych bezkręgowców. Gdy nastawiamy dzieci przeciwko im, to w dorosłym życiu będą również źle na nie reagować. Najmłodszym trzeba wytłumaczyć, że one nie są niebezpieczne.