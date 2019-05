Energa Basket Liga. Asseco Arka Gdynia bliżej wielkiego finału

Koszykarze z Gdyni fazę zasadniczą zakończyli znakomicie. Asseco Arka już w przedostatniej kolejce była pewna najlepszego rozstawienia w fazie play-off, a jej zawodnik, James Florence, został wybrany najlepszym koszykarzem fazy zasadniczej. Jednak w ćwierćfinale żółto-niebiescy napotkali problemy, których mało kto się spodziewał. W rywalizacji z Legią Warszawa Asseco Arka wygrała dopiero w piątym, decydującym meczu. Zupełnie inaczej wyglądały ćwierćfinały w wykonaniu Anwilu Włocławek. Ekipa z Kujaw gładko ograła 3:0 w serii Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski.

W pierwszym meczu półfinałowym, rozgrywanym w czwartek w Gdyni, gospodarze rozpoczęli spotkanie z wysokiego "c". Asseco Arka na przerwę schodziła z 17 punktami przewagi nad aktualnym mistrzem kraju. Spora w tym zasługa piekielnie skutecznego Josha Bostica, który w całym pierwszej połowie rzucił 22 "oczka". Gdynianie seryjnie rzucali również zza łuku, trafiając 16 z 39 rzutów "za trzy". Pomimo sporej przewagi po zejściu na przerwę Anwil Włocławek zdołał odrobić straty. Co jest zaskakujące, zrobił to w czasie, kiedy na ławce siedział najlepszy zawodnik włocławian, Ivan Almeida. Po trafionej "trójce" Chase'a Simona goście wyszli nawet na prowadzenie 86:83. Jednak końcówkę starcia lepiej rozegrali podopieczni Przemysława Frasunkiewicza, którzy wygrali wymianę ciosów w ostatnich minutach spotkania.

Asseco Arka prowadzi w serii 1:0 z Anwilem Włocławek. Drugie spotkanie, również rozgrywane w Gdyni, zaplanowane jest na sobotę, 18 maja, na godz. 20.30. Transmisja z tego spotkania w Polsacie Sport Extra.