Enea Ironman 70.3 Gdynia. Paweł Korzeniowski zaprasza 10 marca na warsztaty pływackie na pływalni w Gdyni Witominie

- Na warsztaty zapraszamy zarówno tych, którzy przygotowują się do debiutu w triathlonie, jak i pływaków chcących doskonalić swoją technikę kraula – mówi Paweł Korzeniowski, który po zakończeniu kariery pływackiej został triathlonistą. – Wysoki łokieć, mocny core i prawidłowe ułożenie ciała w wodzie – to tylko wybrane elementy, nad którymi będziemy pracować - dodaje.

Zajęcia, które odbędą się w niedzielę, 10 marca, na pływalni w Gdyni Witominie, zostaną podzielone na 3 bloki. Pierwsza będzie część teoretyczna. Prowadzący omówi podczas emisji filmu techniki pływackie, kładąc nacisk na prawidłową pracę poszczególnych elementów ciała w wodzie. Drugi blok to zajęcia praktyczne „na sucho” – rozgrzewka z elementami rozciągania i innymi ćwiczeniami, które warto wykonać przed wejściem do wody. Ostatnia część to zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy warsztatów przećwiczą elementy omawiane podczas wykładu. Uwaga Pawła Korzeniowskiego i pozostałych trenerów będzie skupiona głównie na tych ruchach, które wpływają na jakość i efektywność pływania.

Zapisy są możliwe na stronie www.ironmangdynia.pl. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, ale jeśli ktoś z przyszłych i obecnych triathlonistów marzy o indywidualnych zajęciach z mistrzem Korzeniowskim, to ma szansę poprzez wsparcie akcji #TRI2help. Najbardziej hojnych darczyńców, którzy zasilą jego zbiórkę na rzecz podopiecznego Fundacji Mam Marzenie, Paweł Korzeniowski obiecał zaprosić na indywidualne warsztaty pływackie w wybranym miejscu i czasie. Oprócz Pawła Korzeniowskiego w akcję #TRI2help zaangażowało się prawie 30 polskich gwiazd kultury, mediów i sportu – część z nich to triathlonowi debiutanci.

Enea Ironman 70.3 Gdynia odbędzie się w dniach 9-11 sierpnia 2019 roku w Gdyni. W zawodach wystartuje niemal 4000 sportowców z kilkudziesięciu krajów świata. Miasto Gdynia jest partnerem staregicznym tej sportowej imprezy.

