Dzikie zwierzęta przeprowadzają się do miasta w poszukiwaniu stołówki

- Przyczyn, dla których coraz więcej zwierząt pojawia się na naszych osiedlach jest kilka ale najważniejszą z nich jest łatwy dostęp do urozmaiconego, atrakcyjnego ze względu na walory smakowe i energetyczne pokarmu - mówi Jerzy Krefft, rzecznik prasowy

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. - To pokarm stanowi główną przyczynę odwiedzin zwierząt. Jak powszechnie wiadomo spora część naszego pożywienia trafia do pojemników na odpady. Niektórzy, choć zdarza się to coraz rzadziej, wręcz celowo dokarmiają dzikie zwierzęta. Dzięki swojej inteligencji i zaradności szczególnie dziki i lisy korzystają z ,,darmowych” stołówek fundowanych im przez człowieka. Taki sposób zdobywania pożywienia jest łatwy, nie wymaga dużego nakładu energii, a otoczenie jest w miarę ,,bezpieczne”.

Osiedlowe trawniki to miejsca występowania smacznych pędraków tak uwielbianych przez dziki - dodaje rzecznik. - Zwierzęta zapamiętują miejsca i przyprowadzają do nich młode pokolenie ucząc je tym samym podobnych zachowań w przyszłości. Nie bez znaczenia jest także ilość zwierząt i stosunkowo niewielki areał ich występowania. Zmusza to określone osobniki do wędrówek i poszukiwań alternatywnych rozwiązań dla przetrwania, którego podstawą jest pokarm.