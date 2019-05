Dzień otwarty Stena Line! Tysiące mieszkańców Trójmiasta zwiedzało prom Stena Spirit

Dzień Otwarty Stena Line to coroczna impreza promocyjna, podczas której każdy zwiedzający może dokładnie przyjrzeć się realiom panującym na promie. Operator udostępnił zarówno przestrzeń restauracyjną, górne pokłady z których rozciąga się widok na port, a także przestrzeń, która zwykle jest dostępna jedynie dla załogi. Prawdziwą gratką dla zwiedzających było wejście na mostek kapitański by zobaczyć, jak wygląda centrum dowodzenia. Do dyspozycji był również personel, który zdradzał szczegóły pracy na promie.

- Stena Spirit jest jednym z największych statków pasażerskich, które pływają regularnie między Polską a Szwecją. Raz w roku staramy się pokazać jednostkę od środka. Jest wiele atrakcji dla całych rodzin, w tym plac zabaw dla dzieci czy oferta gastronomiczna. Nasi goście mogą też skorzystać z oferty promocyjnej, która jest dostępna jedynie dziś. - powiedziała Agnieszka Zembrzycka, rzecznik Stena Line.

Tego dnia w okolicy terminala kontenerowego funkcjonowała specjalna, bezpłatna linia autobusowa, która kursowała z centrum co 20 minut.