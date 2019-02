Dzień kota w schronisku w Ciapkowie. Gdynianie przynieśli zwierzakom zabawki, prezenty i karmę!

Wszystko to odbyło się w ramach Międzynarodowego Dnia Kota. Większość zwierzaków była zachwycona tak dużą liczbą gości, którzy do schroniska zaczęli tłumnie nadciągać już od godz. 11. Kociaki chętnie łasiły się do ludzi i z nimi bawiły. Głaskaniu zwierzaków nie było końca, a - co najważniejsze - niektóre z nich miały dzięki temu szansę, aby znaleźć nowy dom.

- Goście przynoszą dla naszych kotów prezenty i zabawki - cieszyła się Katarzyna Kownacka, kierownik OTOZ Animals Schroniska Ciapkowo. - Przede wszystkim jednak gdynianie mogą kociakom poświęcić czas i je wygłaskać. Staramy się im tutaj zapewnić jak najlepsze warunki, aby miały u nas prawie, jak w domu. Mają nowe pomieszczenia, drapaczki, legowiska i półeczki, po których mogą skakać. Jednak wciąż brakuje im miłości od człowieka. Nie jesteśmy w stanie ich na co dzień wygłaskać tyle, ile one tego potrzebują. Dlatego dzisiaj koty mają swoje święto. Są wygłaskane, można się z nimi bawić. Jak co roku urządziliśmy też wielką loterię fantową, z której cały dochód przeznaczony jest na nasze koty.