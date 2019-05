Dzień Flagi Rzeczpospolitej w Gdyni [ZDJĘCIA]

Wojciech Szczurek, przy burcie ORP Błyskawica wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Marynarki Wojskowej, podkreślał wagę tradycji oraz wartości, jakie od setek lat skupiały się pod biało-czerwoną flagą. - Były symbolem, za który żołnierze oddawali życie i zdrowie, symbolem walki o niepodległość i wolnej Polski - mówił Wojciech Szczurek. - Dziś, kiedy żyjemy w niepodległym kraju, niech będą wyrazem dumy, ale też szacunku należnemu pięknej historii polskich barw narodowych. Świętujmy, nie tylko przy okazji tego dnia, ale również w trakcie innych ważnych chwil, w których Polacy czują dumę, że żyjemy w kraju wolnym i niepodległym. 2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Musimy o nich pamiętać. Dzisiaj blisko 17 milionów Polaków żyje poza granicami kraju. Naszym dziejowym obowiązkiem jest budowanie pomostów między Polakami w kraju i za granicą. To nasi najlepsi ambasadorzy. Warto przypomnieć o gdyńskim Muzeum Emigracji, poświęconym naszym rodakom, kórzy żyją poza Polską. Rozrzuceni po całym świecie, są bardzo blisko naszych serc. Świętujmy z radością. A temu radosnemu świętowaniu niech towarzyszą uśmiech i barwy narodowe.

Prezydentowi podczas uroczystości towarzyszyli radni gdyńskiego samorządu - Zenon Roda i Dorota Płotka. Nie zabrakło również parlamentarzystów, obecne były posłanki Dorota Arciszewska i Małgorzata Zwiercan, poseł Grzegorz Furgo oraz senator Sławomir Rybicki. - To bardzo podniosła uroczystość, ale zarazem radosna. Powinniśmy być z niej dumni. Dzisiaj świętowali nie tylko gdynianie, ale również turyści, którzy przyjeżdżają do Gdyni na długi majowy weekend. To dzień wolności i solidarności. Jesteśmy wielkim, pięknym krajem, także dzięki bieli i czerwieni, symbolizującej białego orła i naszą walkę o niepodległości. - podkreślała w rozmowie z nami Małgorzata Zwiercan, posłanka na Sejm RP.