Dzięki odtworzeniu Potoku Wiczlińskiego Chwarzno i Wiczlino zyska lepsze drogi. Samorządowcy wywalczyli potężne dofinansowanie [zdjęcia]

Z puli uzyskanych środków wykonane zostaną ponadto elementy kanalizacji deszczowej w mieście oraz wymienione betonowe boiska kilku szkół. Najbardziej mieszkańców cieszy jednak plan odtworzenia.

- Po wielu latach starań, przygotowań i prac koncepcyjnych i projektowych otrzymaliśmy to dofinansowanie -mówi Jakub Ubych, pełnomocnik prezydenta miasta ds. dzielnic. - Chwarzno-Wiczlino jest obecnie najdynamiczniej rozbudowującym się miejscem w Gdyni. Pojawia się bardzo dużo nowej zabudowy. Powoduje to problem z wodami opadowymi i roztopowymi po zimie. Niejednokrotnie mieliśmy kłopoty związane z lokalnymi podtopieniami. Nie wiadomo było, co zrobić z wodą podczas intensywnych opadów deszczu. Powodowało to, że nie można było utwardzać kolejnych dróg. Po odtworzeniu Potoku Wiczlińskiego to się zmieni.

Jakub Ubych wspomina, że jeszcze jako przewodniczący Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino miał pomysły w tym względzie, które ostatecznie okazywały się niemożliwe do zrealizowania.

- Powodowałoby to zalewanie posesji i działek mieszkańców - mówi o projektach utwardzania dróg. - Rozbudowa tego potoku da natomiast wielką nadzieję i olbrzymie, nowe możliwości, aby zająć się infrastrukturą, która jest najbliżej mieszkańców. Chwarzno-Wiczlino jest dzielnicą Gdyni, w której jest najwięcej nieutwardzonych dróg. Jest to wielkie wyzwanie. Utwardzanie dróg bez odpowiedniej infrastruktury zabezpieczającej jednak by niczego nie poprawiło, a sprawiło jedynie jeszcze większe problemy. Dlatego Potok Wiczliński jest bardzo ważny, abyśmy mogli w tym temacie zacząć kompleksowo patrzeć w przyszłość i realizować inwestycje, które do tej pory były niemożliwe do wykonania. Teraz regularnie będziemy utwardzać kolejne drogi.

Władze Gdyni już wcześniej inwestowały w budowę zbiorników retencyjnych, czy regulację rzek. Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego jest kontynuacją tych działań.

- Ta olbrzymia inwestycja, największa jak do tej pory w tej części miasta, pozwoli odbudować Potok Wiczliński, który pamiętają najstarsi mieszkańcy - mówi Jakub Ubych. - Dawniej przez środek naszej dzielnicy przepływała całkiem niemała rzeka. Już za dwa, a może niespełna trzy lata zostanie odbudowana. Do potoku spływały będą wody opadowe. W jego okolicach powstanie także infrastruktura zabezpieczająca przeciwpowodziowo tę część miasta. Zabezpieczy to też inne obszary. Nie ma bowiem co ukrywać, że ta woda, która spływa dziś z Chwarzna i Wiczlina do rzeki Kaczej, przepływa potem przez wiele innych dzielnic.

Potok zostanie odtworzony na długości przeszło trzech kilometrów. Inwestycję uzupełnią trzy zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności ponad 110 tysięcy metrów sześciennych. Powstaną koło nowo budowanego kompleksu edukacyjnego przy ul. Wiczlińskiej, przy osiedlu Zielenisz oraz koło obwodnicy.