Dzieci ścigały się przed Gdynia Półmaratonem. Maluchów oklaskiwali rodzice [zdjęcia]

Biegi dziecięce i młodzieżowe rozpoczęły się wczoraj, w sobotę na bulwarze Nadmorskim w samo południe. Startowano na dystansach od 350 metrów do 2000 metrów, a rywalizacja na trasie była zazwyczaj zacięta. Maluchy, zagrzewane do walki przez rodziców, pokazały charakter i smykałkę do sportowej rywalizacji. Niektórzy walczyli tak zaciekle, że zdarzało im się na trasie nawet... zgubić buta! Wyniki w tych biegach były sprawą drugorzędną, gdyż i tak każdy uczestnik dostawał na mecie pamiątkowy medal. Dzieci w asyście rodziców dumnie paradowały z tymi "trofeami" na szyi po bulwarze Nadmorskim, plaży i Śródmieściu.

- To znakomity pomysł, aby półmaraton poprzedzić biegami młodzieżowymi - mówi Pan Krzysztof, ojciec 9-letniego Krzysia, który wziął udział w zawodach. - Dzieciaki są szczęśliwe, że mogą ścigać się i finiszować na efektownej mecie, przygotowanej dla profesjonalistów. Zachęca je to do uprawiania sportu.