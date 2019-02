Dźgnął nożem młodego mężczyznę. Jest już w rękach gdyńskiej policji

Na miejsce została wezwana policja oraz karetka pogotowia. Okazało się, że poszkodowany mówił prawdę. Jeszcze tego samego wieczora sprawca został zatrzymany.

- Z tunelu przy ul. Morskiej wybiegł człowiek i podbiegł do stojącego trolejbusu. Powiedział kierowcy, że został dźgnięty nożem i że prosi o wezwanie pomocy, ale że ponieważ mocno krwawi, to uda się do pobliskiego sklepu, gdzie usiądzie i będzie czekał na przyjazd karetki. Kierowca natychmiast powiadomił odpowiednie służby oraz dyspozytora i po uzyskaniu zgody od dyspozytora, rozpoczął kontynuowanie trasy – relacjonuje Marcin Gromadzki, rzecznik ZKM Gdynia.

Sprawą zajęła się gdyńska policja. Jak się okazało, mężczyzna rzeczywiście został dźgnięty nożem. Sprawca przebywa już w policyjnym areszcie.

- Informację od kierowcy z ZKM otrzymaliśmy wczoraj ok. godz. 19.30. Na miejsce został skierowany nasz patrol oraz karetka pogotowia. Choć mężczyzna oddalił się z okolic przystanku, po sprawdzeniu przyległego terenu udało nam się go znaleźć. Miał ranę kłutą brzucha. Załoga karetki udzieliła mu pomocy, natomiast policjanci udali się do mieszkania, w którym miało dojść do ataku na mężczyznę. W mieszkaniu tym funkcjonariusze zatrzymali sprawcę. To 38-letni mężczyzna. Dzisiaj będą w tej sprawie prowadzone dalsze czynności – informuje kom. Krzysztof Kuśmierczyk, rzecznik gdyńskiej policji.

Poszkodowany to 29-letni mężczyzna. Zarówno on, jak i sprawca w momencie zdarzenia byli nietrzeźwi.

