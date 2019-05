Dyskusja nad sensem przenosin Oddziału Chirurgii Dziecięcej w redłowskim szpitalu

Sytuację zaostrzyła informacja o zmniejszonej liczbie zabiegów, przeprowadzonych na oddziale. Przedstawiciele szpitala wyjaśniali, iż nie jest to spowodowane procesem wygaszania, a problemami kadrowymi z obsadą anestezjologów.

- W związku z pojawiającymi się informacjami o ograniczeniu działalności Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni informujemy, iż sytuacja taka miała miejsce od 1 do 17 stycznia br. i spowodowana była przejściowymi, krótkotrwałymi problemami związanymi z zatrudnieniem anestezjologów, o czym były poinformowane służby. W związku z tym na ten okres zostały zawieszone zabiegi planowane i otrodyżurowe z zakresu chirurgii dziecięcej jako wymagającej bezwzględnego udziału anestezjologa - przekazała Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Szpitali Pomorskich.

Od 17 stycznia oddział miał jednak wznowić działalność, a kilka dni później również zabiegi planowe.

Na popularnym portalu społecznościowym powstała specjalna grupa, w której udzielały się osoby sprzeciwiające się jakimkolwiek ruchom, ograniczającym działalność oddziału.

- Niestety są inne plany co do tego oddziału... ma być on przeniesiony piętro wyżej. Na oddział, który nie jest tak wyremontowany i co najważniejsze - jest dużo mniejszy. Nie będzie tam miejsca na tyle łóżek dla dzieci, na świetlice i pomieszczenia socjalne dla opiekunów. Na blok operacyjny dzieci mają być transportowane przez cały budynek!!!Nie pozwólmy na zabranie tak fajnie zorganizowanego oddziału. Walczmy, aby fantastyczni lekarze, oraz cały personel, mógł ze spokojem i w odpowiednich warunkach leczyć i ratować nasze dzieci!!! - napisała w emocjonalnym wpisie jedna z internautek.

W obliczu rosnącego niepokoju przedstawiciele Szpitali Pomorskich zorganizowali konferencję prasową i wydali specjalne oświadczenie.

Dariusz Nałęcz, wiceprezes Szpitali Pomorskich poinformował, że jest plan przeniesienia Oddział Chirurgii Dziecięcej do Szpitala Wincentego a Paulo. Szpital argumentuje taką decyzję lepszym dostępem do diagnostyki i funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zanim jednak nastąpi finalny transfer, oddział ma zostać na razie przeniesiony piętro wyżej, co z kolei jest związane z wykorzystaniem dotychczasowej przestrzeni przez Oddział Urologiczny.

W kolejnych latach w szpitalu Wincentego a Paulo powstanie centrum pediatryczne, a w 2021 roku Izba Przyjęć Pediatryczno - Chirurgiczna. Tłumaczenia dyrekcji nie uspokoiły rodziców.

Pacjenci i mieszkańcy Gdyni zwracają uwagę, że Oddział Chirurgii Dziecięcej był remontowany zaledwie kilka lat temu, a teraz ma zostać przeniesiony. Ich zdaniem jest to dosyć kosztowna niekonsekwencja. Zasadność przeprowadzenia takiego remontu i następnie zmiana lokalizacji rzeczywiście budzi kontrowersje. Z drugiej strony centralizacja usług w jednym miejscu zwiększy dostęp do diagnostyki i jest krokiem w stronę bardziej kompletnej opieki. Dyskusja będzie z pewnością trwała jeszcze dłuższy czas.

