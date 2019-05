Dwa kluczowe mecze dla utrzymania Arki Gdynia. Trzeba bezwzględnie wykorzystać atut własnego stadionu i pokonać Zagłębie oraz Wisłę ZDJĘCIA

Piłkarze Arki zadowoleni z remisu w Płocku

Aż do czwartej minuty doliczonego czasu gry piątkowego meczu w Płocku kibice Arki Gdynia musieli czekać na wyrównującego gola żółto-niebieskich. Drużyna Jacka Zielińskiego zremisowała 1:1 i, mając na uwadze przebieg tego spotkania, ten punkt to cenna zdobycz. Potwierdzają to sami...