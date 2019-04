Drugi dzień strajku nauczycieli. Jak sytuacja wygląda w Gdyni?

Drugi dzień strajku przebiega również bez incydentów. Nauczyciele przyszli dziś do szkół i podpisali się pod listami komitetów strajkowych.

Według danych Urzędu Miasta niespełna 64 % nauczycieli bierze udział w drugim dniu protestów. Nauczyciele podkreślają,że bardzo zależy im na pracy w tym zawodzie, jednak mają dość niskich zarobków.

- Dlaczego protestuję? Bo jestem młodym nauczycielem i od tego zależy, czy zostanę w zawodzie, który kocham. Chciałabym też, by ludzie znali prawdę i wiedzieli, że nauczyciel z trzyletnim doświadczeniem zarabia na rękę 1800zł, a droga awasu jest ułożona tak, że przez najbliższe 4 (o ile nie zajdę w ciążę, wtedy jeszcze dłużej) nie mogę awansować - powiedziała Kamila Szocik, nauczyciel ze szkoły w dzielnicy Gdynia Dąbrowa. - Osobiście najbardziej boli mnie to, że w liceum zarabiam tyle samo, co w szkole podstawowej, 100-150 zł dodatek za wychowawstwo, ktore czasowo jest praktycznie kolejnym etatem oraz to, że mogę się "pochwalić", że uczę jednego chłopca chemii i biologi, całkowicie po angielsku, a za taką trudną, nawet dla mnie, lekcję, dostaję za godzinę 21 zł. Tak wygłąda przykra rzeczywistość

Przypomnijmy, że pierwszego dnia strajku w proteście w Gdyni wzięło udział 77 szół. Do akcji przystąpiło 2742 pracowników oświaty. Oznacza to, że w Gdyni do pracy nie poszło nawet 75% pedagogów.

Gdyńscy pedagodzy przygotowali specjalną petycję do prezydenta miasta Wojciecha Szczurka. Rada pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 zwróciła się do władz miasta z zapytaniem, czy strajkujący otrzymają równowartość wynagrodzenia. Nauczyciele są świadomi potrącenia z pensji spowodowanego protestem, jednak w innych miastach samorząd okazał w tej sprawie dobrą wolę. Pozytywna odpowiedź miała nadejść od włodarzy między innymi Warszawy, Poznania czy Szczecina. Jak się okazuje, każdego dnia strajku nauczyciele tracą od 120 do nawet 150 zł.

Warto nadmienić, że dyrekcja szkół nie została zwolniona z przeprowadzenia testów gimnazjalnych, które mają potrwać od środy do piątku. Dlatego obecnie trwa gorączkowe zabezpieczanie egzaminów.