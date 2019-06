Drugi dzień Runmageddonu w Gdyni za nami. Znajdźcie się na zdjęciach!

Nadmorska edycja jest wyjątkowa, żadne inne miasto gospodarz nie daje możliwości rozpoczęcia biegu w morzu. To pierwsza przeszkoda, którą musieli pokonać uczestnicy - sekundy po starcie wylądowali w basenie Bałtyku. W niedzielę do biegu stanęli zawodnicy formuły Classic. Musieli pokonać 12 kilometrów razem z 50 przeszkodami. Od samego ranka trwały serie Elite, w których wzięli udział najwięksi zapaleńcy. W serii Elite prowadzone były kwalifikację do mistrzostw Europy OCR, czyli biegów przeszkodowych. Odbędą się one w Gdyni pod koniec czerwca. - Zachęcamy do startu sportowców, mamy dla nich specjalną serie Elite, która startuje rano i tam biegną najlepsi z najlepszych. Tu faktycznie rywalizuje się na trasie i walczy o jak najlepszy czas. - mówi w rozmowie z nami, Karina Cywińska, Runmageddon PR Manager.

Nie zabrakło również konkurencji dla młodzieży, jak podkreślają organizatorzy, to pierwszy raz, kiedy w Trójmieście można rywalizować w formule Junior. - Dzieci od 4 do 11 mają trasę jednego kilometra z 10 przeszkodami. Startują w swoich grupach wiekowych, a rodzice mogą z nimi biec wzdłuż trasy - mówi Karina Cywińska. - Kategoria Junior, czyli młodzież od 12 do 15 lat, ma 2 km trasy i 15 przeszkód. Startować w Intro oraz w Rekrucie może natomiast każdy, kto ukończył 16 lat. Do formuły Classic dopuszczamy tylko osoby pełnoletnie.