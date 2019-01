Dramatyczna sytuacja na pomorskich drogach. Wypadki co kilka minut. Ratownicy apelują o ostrożną jazdę

Trudna sytuacja na drogach Pomorza. Dachowanie w Karsinie, samochód na torowisku w Gdańsku

(KGK)

Śnieżyca na Pomorzu dała się we znaki kierowcom. W czwartkowy wieczór doszło do kilku wypadków, m.in. do dachowania samochodu w Karsinie w powiecie kościerskim. Nieregularnie kursują autobusy.