Dobiegła końca zbiórka na Europejskie Centrum Solidarności. #WspieramECS. Zebrano ponad 3 mln złotych!

Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP - zaapelowała internautka. Zebrano ponad 16 milionów zł!

Pola Lewicka

Podczas 27. finału WOŚP prezydent Adamowicz zbierał datki do puszki. Udało mu się zebrać 5,6 tysięcy złotych - internautka wpadła na pomysł, by zapełnić ją do pełnej kwoty. Efekt? Wpłacono ponad 16 mln złotych.