DJ na wesele jako alternatywa dla zespołu

Muzyki nie może zabraknąć!

Choć zazwyczaj jest tak, że ile osób tyle zdań to w temacie muzyki wszyscy są zgodni. Zdecydowanie jest ona jedną z najważniejszych rzeczy na weselu. Jej autorzy zachęcają gości do wspólnej zabawy na parkiecie, a także puszczają spokojne melodie w trakcie spożywania przez nich posiłków. Bez muzyki nie odbyłyby się tańce, a wszelkie zabawy wydałyby się po prostu nudne. Warto również pamiętać o tym, że czy to Dj na wesele, czy kapela pełnią również funkcję wodzireja. Zapowiadają wejście Pary Młodej, jej pierwszy taniec, a także zachęcają zaproszonych do wzajemnego poznania. To oni rozpoczynają również większość toastów.

DJ na wesele – co odróżnia go on kapeli

Skoro ustaliliśmy już, że muzyki nie może zabraknąć, to musimy zastanowić się nad rozwiązaniem jakim jest DJ na wesele. Podstawową różnicą między nim, a kapelą, która nasuwa się jako pierwsza będzie brak muzyki na żywo. Mowa tutaj o tym, że DJ na wesele będzie korzystał z wcześniej przygotowanej listy utworów. Puszczając ją może nieco lub diametralnie zmieniać jej brzmienie. Tutaj wszystko zależy od jego umiejętności, a także oczekiwań Młodej Pary i jej gości. Jeśli chodzi o repertuar to również wszystko zależy od gospodarzy uroczystości, choć niewątpliwie należy nastawić się na raczej nowoczesne, klubowe brzmienie.

Plusem DJ na wesele jest ilość potrzebnego mu miejsca do rozstawienia swojego sprzętu. Jest ona zdecydowanie mniejsza niż w przypadku kapeli. Jest to ważne zwłaszcza dla tych osób, które organizują wesele na stosunkowo małej przestrzeni. Za minus takiego rozwiązania jakim jest wynajęcie DJ niektórzy mogą uznać fakt, że nie będzie on tak elastyczny jak kapela. Mianowicie chodzi tutaj o fakt, iż ta z racji tego że wykonuje swoją muzykę na żywo (tak powinno być) może dowolnie manewrować repertuarem, gdy widzi brak zaangażowania w zabawę ze strony zaproszonych gości. Jednak nie jest to do końca prawdą, ponieważ kapele również mają swoje ograniczenia.

Natomiast DJ na wesele może przygotować kilka playlist i z których będzie wybierał utwory. Niewątpliwym plusem DJ-a jest również fakt, iż za jego pośrednictwem na weselu będzie można posłuchać światowych hitów, które w często w dość nieudolny sposób próbują odwzorowywać kapele.

DJ na wesele – dla kogo będzie dobrym wyborem i gdzie go znaleźć?

Zacznijmy od końca. Mianowicie gdzie znaleźć DJ na wesele? Można go szukać poprzez rozpytywanie wśród przyjaciół i znajomych, a także sprawdzać portale branżowe jak np. https://wedding.pl/dj-na-wesele/poznan. Takie rozwiązania przynoszą zazwyczaj najszybsze rezultaty. Zdecydowanie trudniej szuka się osób poprzez wyszukiwarkę wpisując np. frazę dj na wesele poznań, uciążliwy problem który się wówczas pojawia to przede wszystkim możliwość weryfikacji potencjalnego usługodawcy.

Na portalach zajmujących się tematyką organizacji ślubów i wesel istnieje coś takiego jak ocena DJ na wesele. Tam sprawdzić można opinie osób u których grał. No właśnie i tu przechodzimy do tematu u kogo DJ powinien się pojawić. Pierwszym aspektem, który należy brać pod uwagę jest wiek zaproszonych gości. O ile dla osób z młodszego pokolenia będzie on czymś zupełnie naturalnym, o tyle rodzice, czy dziadkowie mogą mieć pewne opory co do jego osoby. Niewątpliwie będzie on jednak tańszy, jego sprzęt zajmie mniej miejsca, a muzyka okaże się bardziej światowa. Z całą pewnością na jego korzyść świadczy również fakt, iż będzie mógł grać przez cały czas. Wiąże się to z puszczaniem muzyki w trakcie jego wypoczynku.

Tak więc DJ na wesele jest najczęściej dla osób młodych (choć oczywiście nie tylko), tych z małą salą weselną, a także tych lubiących muzykę w klubowym brzmieniu. Sprawdzi się również u tych Par Młodych które stawiają na oszczędności. Usługi Dj na wesele są bowiem tańsze niż kilkuosobowego zespołu