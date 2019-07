Deszcz przeszkodził piłkarzom Arki Gdynia w sparingu

Opady deszczu były na tyle obfite, że zawodnicy nie byli w stanie kontynuować gry na boisku w Gniewinie. W 54. minucie sędzia zakończył zatem pojedynek. Stało się to jednak po konsultacjach ze sztabami szkoleniowymi obu drużyn, które same prosiły o to, by przerwać batalię. W tej sytuacji wydaje się to całkowicie zrozumiałe.

Dla gdynian był to przedostatni mecz kontrolny w tym okresie przygotowawczym. Przed startem ligowych zmagań żółto-niebiescy zmierzą się jeszcze z irlandzkim FC Larna. Spotkanie to zaplanowane zostało na piątek, 12 lipca (początek meczu o godz. 12).

Wróćmy jednak na chwilę do meczu Arki z Olimpią Elbląg. Spotkanie rozpoczęło się dla żółto-niebieskich znakomicie. Już w trzeciej minucie rzut karny dla gdynian na bramkę zamienił Michał Nalepa. W 27. minucie z kolei było już 2:0 dla Arki. Dośrodkowanie Dawita Skhirtladze prosto na głowę Kamila Antonika zakończyło się bramką tego drugiego z bliskiej odległości.