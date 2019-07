Davit Skhirtladze podpisał kontrakt z Arką Gdynia. "Do zespołu był przymierzany już wcześniej"

W ostatnich dniach Davit Skhirtladze przebywał na testach w Gdyni. W środę pomógł nawet pokonać Arce Chojniczankę (1:0). Jego szybki rajd lewą stroną boiska i świetne podanie do Marcusa da Silvy, zakończył się bramką dla żółto-niebieskich już w pierwszej minucie sparingu.

Wiem, że Davit był obserwowany i przymierzany do Arki już wcześniej. Nie trafił tu jednak ze względów formalnych. M.in. dlatego spędził ostatnie pół roku w Rydze. Teraz nic nie stało na przeszkodzie. Przeszedł pozytywnie testy medyczne, a ja miałem okazję zobaczyć go przez kilka dni w treningu oraz podczas meczu sparingowego. Liczę, że będzie wartością dodaną do naszego zespołu - mówi Jacek Zieliński, szkoleniowiec Arki Gdynia.