Dar Młodzieży kończy Rejs Niepodległości. W czwartek, 28.03 pojawi się w Gdyni. Zaplanowano wiele atrakacji na powitanie

Fregata wypłynęła z Gdyni 20 maja 2018 roku. Żeglarzy żegnał wtedy między innymi premier Mateusz Morawiecki oraz minister gospodarki żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Powitanie powracającego statku szykuje się równie hucznie.

Z okazji powrotu jednostki w Gdyni zaplanowano szereg wydarzeń i atrakcji. Dar Młodzieży ma pojawić się przy Molo Południowym w czwartek o godz. 11. Z tej okazji zostanie poprowadzony oficjalny ceremoniał powitalny, który uwzględnia podniesienie gali banderowej i liczne przemówienia.

Następnie o godz. 15 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Piotra Rybaka abp Sławoj Leszek Głódź odprawi mszę świętą dziękczynną za pomyślny powrót fregaty do macierzystego portu. W uroczystościach weźmie udział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz przedstawiciele władz miasta i Uniwersytetu Morskiego.

Po mszy świętowanie powróci na Molo Południowe, gdzie odbędzie się specjalny piknik morski. Zaplanowano wiele atrakcji, w tym występy Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej i zespołu wokalnego „Riwiera”. Uczestnicy będą mogli również z bliska przyjrzeć się sprzętom wojskowym, a także posmakować tradycyjnej, żołnierskiej grochówki. Na koniec dnia w Sali Zarządu Portu Morskiego Gdynia będzie miała miejsce Gala kończąca rejs.

Rejs Niepodległości został zorganizowany z okazji okrągłej, setnej rocznicy powrotu Polski na mapy Europy

Projekt zakładał z jednej strony uczczenie wielkiego jubileuszu, krzewienie patriotyzmu i sztuki żeglugi wśród załogi, a także promocję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Jednostka odwiedziła między innymi Chiny, USA czy afrykański Senegal. Warto wspomnieć, że Dar Młodzieży dotarł również do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. Tam załoga miała możliwość wzięcia udziału w wyjątkowej audiencji u papieża Franciszka. Rejs dookoła świata został zorganizowany przez Uniwersytet Morski w Gdyni, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Palotyńską Fundację Misyjną „Salvatti”.

Powrót Daru Młodzieży do Gdyni - utrudnienia w komunikacji. Zmiana organizacji ruchu

Ważna uwaga dla kierowców i pieszych! Z okazji powitania Daru Młodzieży warto przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Te dotyczą zwłaszcza okolic Mola Południowego.

- W związku z uroczystością powitania „Daru Młodzieży” planowane są zmiany w organizacji ruchu. Parking na końcu al. Jana Pawła II – przy Akwarium Gdyńskim - będzie zamknięty od 27 marca od godz. 4.00 do 29 marca do godz. 12.00. Dodatkowo 28 marca w godz. 10.45-19.00 zostanie wstrzymany ruch samochodów na al. Jana Pawła II - od basenu Uniwersytetu Morskiego do Akwarium Gdyńskiego. Przystanek komunikacji miejskiej „Przystań Żeglugi” zostanie przesunięty w kierunku ul. Waszyngtona – informuje Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdyni.