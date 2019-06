Czy ul. Władysława IV zostanie poszerzona do czterech pasów?

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument, który określa główne kierunki rozwoju miasta z uwzględnieniem długofalowej polityki. Tak się składa, że obecnie do 9 czerwca UM wykłada nowy projekt, który jest opracowywany od 2017 roku. Warto zapoznać się z tym dokumentem, aby z jednej strony być świadomym azymutu zmian jaki obiorą włodarze miasta, a z drugiej strony włączyć się do dyskusji.

Nie sposób w tym miejscu odnieść się do wszystkich założeń, jednak dotarły do nas niepokoje mieszkańców, którzy zastanawiają się nad zapisem dotyczącym wizji czteropasmowej ul. Władysława IV na odcinku między ul. 10 lutego, a ul. Jana z Kolna.

- Projekt studium zamiast zrewidować plany z czasów Władysława Gomułki, sankcjonuje je. Zamiast pełnymi garściami wprowadzać nowoczesne rozwiązania w rozwoju miast, miejscy planiści wciąż chcą wpuszczać większy ruch samochodowy do i tak zatkanego parkującymi Śródmieścia - powiedział Łukasz Piesiewicz ze Stowarzyszenia Miasto Wspólne oraz radny dzielnicy Śródmieście i podkreślił - Takim złym pomysłem jest utrzymane mimo wniosków do studium o usunięcie tych zapisów, poszerzenie ul. Władysława IV na odcinku za ul.10 Lutego. 60 lat temu miała to być trasa tranzytowa do portu, ale wtedy nie liczono się z takimi kwestiami jak piesi czy historyczna tkanka miasta. Jak widać, 60 lat później ten sam plan ma być realizowany, a jednocześnie miasto zamierza budować kolejne 4-pasmówki, tworząc z nich sieć przelotówek.