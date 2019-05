Czy dawne kino Polonia znów będzie tętnić życiem? [zdjęcia]

Okazuje się, że w przypadku przedwojennego kina Polonia (później Goplana) historia może mieć dalszy ciąg. Nowi właściciele jeszcze nie podjęli ostatecznych decyzji, ale chcieliby ożywić to miejsce. Niewykluczone, że ponownie wróci tu kino.

- Rozmawiamy z ludźmi, pytamy też mieszkańców o to, jakie tak naprawdę są ich potrzeby, bo to bardzo ważne. To jeszcze faza badania. Reaktywacja kina to jeden z najważniejszych nurtów, które pojawiają się w burzy mózgów. Chcielibyśmy je odrestaurować. Nie wiemy, czy to się uda, ale będziemy próbować