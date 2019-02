Cumulusy 2018. W Gdyni rozstrzygnięty zostanie plebiscyt za najlepsze popisy na niebie w ubiegłym roku [zdjęcia]

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach poznamy na gali w hotelu Courtyard by Marriott. Wcześniej odbywało się głosowanie na stronie organizatora. Internauci wskazywali swoich faworytów w kilku różnych kategoriach, jak m.in. pilot sportowy, grupy akrobatyczne i pilot pokazowy.

Plebiscyt ma charakter międzynarodowy. W osobnej kategorii nominowani są do wręczenia statuetki piloci i grupy z zagranicy. W tym roku są to prawdziwe sławy lotniczej branży sportowej, jak Stefan „Vador” Darte, Erhan Günar, a przede wszystkim 66-letni Litwin Jurgis Kairys, trzykrotny mistrz świata we freestyle, autor słynnego „Lotu stulecia” pod wszystkimi mostami w Wilnie i wynalazca kilku skomplikowanych akrobacji.

Wśród grup zagranicznych statuetkę otrzymają Baltic Bees, lub Royal Jordanian Falcons, których widzowie podziwiać mogli w zeszłym roku podczas wielkich pokazów lotniczych w Gdyni. Także jednak wśród nominowanych Polaków nie brakuje znanych nazwisk. To m.in. Łukasz Czepiela startujący w słynnym na całym świecie cyklu Red Bull Air Race World Championship. Szansę na statuetkę ma również Sebastian Kawa, piętnastokrotny mistrz świata w konkurencjach szybowcowych, wielokrotny rekordzista świata w szybownictwie. Wśród polskich grup o Cumulusa powalczą Flying Dragons Team, 3AT3 Formation Flying Team i Xtreme Sky Force, czyli również zapowiada się ciekawie.

- Nie wszyscy o tym wiedzą, ale wielu Polaków to uznani na całym świecie, niekwestionowani mistrzowie w różnych dyscyplinach sportów lotniczych. Organizując plebiscyt Cumulusy chcemy docenić ich talent, pasję, ambicję, sportowe zacięcie, konsekwentny trening i najwyższej klasy umiejętności - informują organizatorzy zabawy.