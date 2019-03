Co dalej z trasą z Gdyni do Władysławowa nazywaną Via Maris?

Via Maris to niezwykle ważna droga dla rozwoju gospodarczego powiatów puckiego i wejherowskiego.

- Połączenie drogą krajową portu we Władysławowie z Gdynią i resztą kraju tworzy przewagę konkurencyjną dla całej północnej części województwa i całego Pomorza - mówi starosta pucki. - Drugim aspektem jest kontynuacja budowy drogi krajowej na Zachód (S6) oraz Trasy Kaszubskiej. Realizacja tych bardzo ważnych inwestycji bez Via Maris spowoduje peryferyzację obszaru powiatu puckiego i wejherow-skiego.

Gmina Kosakowo przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów na styku z Gdynią i Rumią, gdzie przebiegać będzie planowana trasa Via Maris.

- Po kilkukrotnej próbie pozyskania informacji z gdańskiego oddziału GDDKIA uzyskaliśmy informację, że żadne kroki nie zostaną podjęte z powodu braku decyzji z Warszawy - mówi Marcin Majek, wójt Kosakowa. Nadal nie wiemy, co z terenami pod rozbudowę Portu Gdynia. Gmina Kosakowo zgodziła się na rozszerzenie granic administracyjnych portu [przeznaczy na ten cel ponad 260 ha - dop. red.], jednak bez wybudowania Drogi Czerwonej [ma być alternatywą dla Estakady Kwiatkowskiego i swoistym zabezpieczeniem płynności dostaw, szczególnie w kontekście planów rozwoju portu - dop. red.] i trasy Via Maris, ta inwestycja będzie trudna do zrealizowania.

Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem gdańskiego oddziału GDD KiA, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania o Via Maris. - Proszę pytać o to ministerstwo. Nie wypowiadamy się w tej sprawie - zastrzega Piotr Michalski, rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA.