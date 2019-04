CLJ U-17. Arka Gdynia przełamała się po porażkach, ale po remisie z Wartą Poznań pozostał niedosyt [zdjęcia]

Młoda drużyna Arki przystąpiła do tego spotkania bez swojego pierwszego trenera. Krzysztof Janczak się rozchorował, brał antybiotyki, ale nie wyleczył się do końca. Pojawiło się zapalenie i musiał położyć się do łóżka. Żółto-niebieskich w spotkaniu z Wartą prowadził w tej sytuacji Bartosz Zawidzki, asystent trenera Janczaka.

Mecz zaczął się lepiej dla gości z Poznania. Już w 2 minucie Warta wyprowadziła kontrę, gdynianie pomylili się w defensywie, a cała akcja została zakończona bardzo ładnym strzałem. Arka właściwie zareagowała na stratę gola, bowiem ruszyła do ataku i na efekty nie trzeba było długo czekać. Już kwadrans później Kacper Magdziński przeprowadził znakomitą indywidualną akcję, którą zakończył zdobyciem wyrównującego gola. Do końca pierwszej połowy spotkania na boisko dominowali już żółto-niebiescy, którzy przejęli kontrolę, ale nie udało im się strzelić drugiego gola.

Od początku drugiej połowy piłkarze Warty ruszyli do zdecydowanych ataków, ale gospodarze bronili się mądrze i skutecznie. Wreszcie w 77 minucie szczęście uśmiechnęło się do Arki, a prowadzenie dał Bartosz Kamiński. Gospodarzom zabrakło jednak koncentracji i konsekwencji w boiskowych poczynaniach. W 86 minucie Warta wykorzystała chaos w grze gdynian i strzeliła wyrównującego gola. Żółto-niebiescy nie mieli już okazji, aby strzelić zwycięskiego gola.

- Warta jest wprawdzie wyżej notowana od nas w ligowej tabeli, ale i tak chcieliśmy wygrać to spotkanie - nie ukrywa trener Zawidzki. - To już nie jest pierwszy mecz, w którym gramy dobry futbol, prezentujemy się korzystnie na boisku, ale nie przynosi to nam punktów i dorobek nie jest taki, na jaki zasługujemy. Nie będę ukrywał, że po tym meczu odczuwamy spory niedosyt. Przed nami mecz z Gryfem i mam nadzieję, że wreszcie uda nam się sięgnąć po komplet punktów.

Szkoleniowiec był zadowolony z postawy zespołu.

- Indywidualnie chciałbym pochwalić Oliwiera Dobka za grę w obronie, choć to po jego stracie Warta wyrównała. Zagrał jednak dobre spotkanie. Cały zespół pokazał się z dobrej strony, prezentując spokój i opanowanie, pomimo szybko straconej bramki - ocenił trener Zawidzki.

Arka zanotowała w tym roku trzy zwycięstwa, jeden remis oraz cztery porażki i z dziesięcioma punktami zajmuje szóste miejsce w tabeli Centralnej Ligi Juniorów U-17.

Arka Gdynia - Warta Poznań 2:2 (1:1)

Bramki dla Arki: Kacper Magdziński (17), Bartosz Kamiński (77)

Arka: Skowronek - Tomczak, Dopierała, Nowicki (67 Zwoliński), Kamiński, Przyborowski (74 Książkiewicz), Magdziński, Parulski (46 Lubowicz), Dobek, Stec, Chmurzyński (46 Własny)

