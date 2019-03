City Trail Trójmiasto: Magdalena Dias i Wojciech Serkowski najszybsi w ostatnich zawodach w Gdyni

Wynik zwycięzcy niedzielnego biegu leśnego w Gdyni – Wojciecha Serkowskiego - to 16.31. Tomasz Kurkowski pokonał 5-kilometrową trasę w czasie 16.38. Łukasz Kujawski dotarł do mety w czasie 17.06. W klasyfikacji generalnej zwyciężył szósty w niedzielę Filip Janowski (jego wynik to 17.21).

- To było dobre przetarcie przed mistrzostwami Polski seniorów w biegach przełajowych, w których startuję za dwa tygodnie. Tam czeka mnie dystans 4 km. Przyznaję, że dzisiejsza trasa trochę mnie zaskoczyła. Biegałem na trudnych trasach, ale ta tutaj była wyjątkowo wymagająca, szczególnie ten ostatni podbieg. Cieszę się, że udało się uzyskać całkiem dobry wynik, bo warunki też nie były sprzyjające - dodatkowym utrudnieniem było błoto. To dobry prognostyk przed wspomnianymi mistrzostwami Polski – podkreślił na mecie najszybszy Wojciech Serkowski.

- Brakowało mi startów w okresie jesienno-zimowym, więc myślę, że w kolejnej edycji pojawię się na City Trail więcej niż raz, a postaram się wziąć udział w minimum czterech biegach, by być klasyfikowanym w całym cyklu i walczyć o te najwyższe lokaty – dodał zawodnik GKS-u Żukowo.

W niedzielę najszybsza wśród kobiet była Magdalena Dias, dla której dzisiejszy bieg był „być albo nie być” w klasyfikacji generalnej. Dzięki tej wygranej (w czasie 20.08) zawodniczka Zorzy Gdynia wywalczyła drugie miejsce w końcowej klasyfikacji. Druga (20.43) była młodsza z sióstr Dias - Julia (trzecia w generalce), a trzecią lokatę zajęła Aleksandra Baranowska-Trzasko - 20.55 (tuż za podium w ostatecznej klasyfikacji).

Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej już w lutym zapewniła sobie Ewelina Paprocka, która w niedzielę w Gdyni nie startowała. To właśnie Ewelina jest najszybszą zawodniczką na trasie City Trail w Gdyni – jej rekordowy wynik uzyskany w listopadzie to 18.52.

W niedzielnym biegu głównym uczestniczyło 271 zawodników. W zawodach dziecięco-młodzieżowych wystartowało 74 młodych sportowców.

Zakończenie części sportowej cyklu to nie koniec edycji. Uroczyste podsumowanie sezonu, podczas którego wręczone zostaną pamiątkowe medale (dla wszystkich, którzy pobiegli co najmniej w czterech biegach) oraz nagrody dla najszybszych biegaczy odbędzie się 2 kwietnia w Sali Kongresowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Początek o godz. 18.

Najliczniejszy bieg sezonu 2018/2019 w Trójmieście odbył się w listopadzie. Wzięło w nim udział 427 dorosłych i 147 uczestników cyklu City Trail Junior. Poza Trójmiastem w City Trail z Nationale-Nederlanden uczestniczą: Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

