Ciekawa propozycja naszego Czytelnika. Miejsce dla zakochanych byłoby atrakcją turystyczną [zdjęcia]

Na całym świecie rozpowszechnił się bardzo romantyczny zwyczaj, polegający na wykorzystywaniu istniejących mostów, by zamienić je w tzw. Mosty Miłości. Zakochani, ludzie obdarzający się wzajemną miłością, wieszają na upatrzonym moście kłódki, które mają być znakiem ich trwałego, nierozerwalnego związku. Zakochane pary mocują kłódki do barierek, a klucz wspólnie wrzucają do morza, czy rzeki.

Tego typu mosty położone są najczęściej w romantycznych, urokliwych zakątkach i są miejscami miłosnych spotkań. Instalowane wspólnie kłódki są oznaczone napisem, grawerem z imionami zakochanych osób oraz datami związanymi np. z pierwszym spotkaniem, randką, czy też jakąś szczególną rocznicą z ich wspólnego związku. Jest to dobry pomysł i zainteresowani są nim nie tylko młodzi ludzie, ale także pary z wieloletnim stażem.

Ten stosunkowo młody zwyczaj wieszania kłódek miłości najprawdopodobniej pojawił się po raz pierwszy we Włoszech. Został rozpowszechniony dzięki dwóm powieściom włoskiego pisarza Federico Moccia; pierwsza to wydana w 1992 roku „Trzy metry nad niebem”, a kolejna „Tylko Ciebie chcę” z 2006 roku. Książkowi bohaterowie, para Babi i Step, przypięli na znak swojej miłości do siebie, kłódkę do jednej z latarni na rzymskim moście. Czytelnicy tych powieści wzięli przykład z zakochanych książkowych bohaterów i zaczęli podobnie, jak oni, wieszać dowody swojej miłości.

Paryż jest zwany miastem zakochanych. Do stolicy Francji przybywają pary ze wszystkich zakątków świata, by właśnie tam wspólnie przeżyć romantyczne chwile tylko we dwoje. Upatrzyli sobie most Arcybiskupi, czyli Pont de l’Archeveché. Polska też nie pozostaje w tyle w tym względzie. Podobne mosty miłości powstawały we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, czy Poznaniu.