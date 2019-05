Ciekawa akcja promocyjna Gdyńskiego Centrum Sportu. Trawa w pojeździe na najdłuższej linii w mieście! ZDJĘCIA

W taki właśnie sposób ozdobiony został jeden z pojazdów na linii 27, kursujący z Kaczych Buków do pętli autobusowej przy stacji Szybkiej Kolei Miejskiej w Cisowej. Oznacza to, że do tego trolejbusu wsiadają pasażerowie z większości dzielnic w Gdyni. Pojazd ozdobiony został zresztą nie tylko sztuczną trawą, ale także wizerunkiem maskotki rozpoczynających się właśnie w Polsce, w tym w Gdyni, piłkarskich mistrzostw świata dla lat 20. Pierwszy mecz na stadionie miejskim przy ul. Olimpijskiej 5 w ramach tego piłkarskiego święta odbędzie się już jutro, w czwartek o godz. 18, kiedy Meksyk zmierzy się z Włochami, a na pomysł akcji promocyjnej w trolejbusie wpadli pracownicy Gdyńskiego Centrum Sportu.

Specjaliści z GCS mają nadzieję, że podróż tak przystrojonym trolejbusem wprawi pasażerów w na tyle dobry nastrój, iż zechcą też odwiedzić stadion miejski w Gdyni przy okazji prestiżowych mistrzostw. Mieszkańcom pomysł takiej akcji promocyjnej już przypadł do gustu.

- To bardzo fajna i nietypowa inicjatywa - mówi pani Marlena, mieszkanka Karwin. - Mam nadzieję, że po wejściu do takiego trolejbusu uśmiech zagości nie tylko na naszych twarzach, ale także kibiców z całego świata.