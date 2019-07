Chcą ułatwić młodym dziewczynom wejście na rynek pracy. W Gdyni trwa Uniwersytet Sukcesu ZDJĘCIA

– Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, jak trudny, ale też jak bardzo potrzebny jest ten projekt – mówi Jowita Michalska, Prezes Fundacji Digital University. - Wychowankowie domów dziecka bardzo często po osiągnięciu pełnoletności są pozostawieni sami sobie, znacznie trudniej niż innym dzieciom jest im także zdobyć wykształcenie. Nasz cel jest prosty – pomoc najbardziej uzdolnionym i chętnym do nauki dziewczętom. Zapraszamy do udziału w projekcie także dziewczęta mierzące się z trudną sytuacją życiową czy ekonomiczną, dla których udział w „Uniwersytecie Sukcesu” być może byłby szansą i motywacją na rozpoczęcie nowego życia.

Do udziału w ogólnopolskim programie zgłosiło się ponad 200 osób z całej Polski. „Uniwersytet Sukcesu” wspiera podopieczne domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale także dziewczęta będące w trudnej sytuacji życiowej i materialnej ułatwiając im start zawodowy

Na uczestniczki w Gdyni czekają w I etapie m.in. warsztaty integracyjne, stylizacji ubioru połączone z sesją fotograficzną, warsztaty pt. „Jak uruchomić działalność gospodarczą i nie utonąć w gąszczu przepisów”, czy zajęcia dotyczące cyberbezpieczeństwa, mediów społecznościowych i obecności w sieci. Czynnymi partnerami projektu zostali m.in. Facebook, Google for Startups, Nationale-Nederlanden, Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju czy Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. - Chcemy pomóc tym dziewczętom, które zasługują na dobry start w dorosłe życie - mówi Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektor komunikacji korporacyjnej Nationale-Nederlanden. - Ich dotychczasowe doświadczenia zazwyczaj są bardzo trudne, z drugiej strony jest to grupa młodych, ambitnych dziewcząt, które chcą wiele osiągnąć. Chcemy mieć choć mały udział w tym, by odmienić ich los i wzmocnić ich kompetencje zarówno w zakresie nowych technologii, jak również umiejętności miękkich.