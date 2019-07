Cezary Pazura otrzymał statuetkę Diamentowego Klapsa Filmowego. W Sopocie ruszyło Kino Letnie

W piątek, 5 lipca na sopockim molo został oficjalnie zainaugurowany najdłuższy festiwal filmowy w Polsce – Kino Letnie Sopot – Zakopane. Każdego dnia przez 62 dni na ekranie będą prezentowane zarówno polskie, jak i zagraniczne produkcje. Podczas uroczystej gali, którą poprowadził krytyk filmowy Tomasz Raczek, przyznano nagrodę Diamentowego Klapsa Filmowego. Każdego roku statuetkę otrzymuje artysta wnoszący do kina pozytywne przesłanie. Tym razem wyróżnienie odebrał Cezary Pazura, aktor od przeszło 30 lat jest obecny na dużym ekranie, a filmy w których grał przeszły do kanonu polskiej kinematografii. Wcześniej zaprezentowano specjalny materiał „niespodziankę” podsumowujący karierę artysty. Cezary Pazura nie krył wzruszenia, ale i wielkiej satysfakcji z obecności na festiwalu.

– Do moich dzisiejszych uczuć idealnie pasuje tytuł filmu z lat 20., do którego dorzucę jedno krótkie: nie tylko „Kochają diamenty”! Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Ten niezwykły klaps filmowy zobowiązuje do tego, by błyszczeć na ekranie – zaznaczył Cezary Pazura.

Nagroda jest przyznawana od 2011 roku naprzemiennie dla aktora i aktorki. Warto podkreślić, że laureat Diamentowego Klapsa Filmowego wręcza statuetkę podczas kolejnej edycji. Tak było i tym razem, a nagrodę przyznała Agnieszka Dygant.

- To jest już druga edycja, w której biorę udział. W zeszłym roku otrzymałam statuetkę Diamentowego Klapsa z rąk Borysa Szyca i było to niezwykle miłe wyróżnienie. Cieszę, że mogę tu być znowu. Bardzo podoba mi się formuła Kina Letniego i z pewnością jest to niezwykle atrakcyjne dla osób, które wypoczywają w Sopocie na wakacjach – podkreśliła aktorka znana z takich produkcji jak „Listy do M.” czy „Pitbull. Nowe Porządki”.

Zgromadzeni na sopockim molo widzowie mogli podziwiać gwiazdy, które przemaszerowały po długim, czerwonym dywanie położonym specjalnie na tę okazję. Oprócz wspomnianych laureatów na molo pojawili się również Marysia Sadowska, Katarzyna Figura, a także Rafał Zawierucha. Oczywiście obok chwil dla fotoreporterów i krótkich przemów był także czas na wspólne zdjęcia z fanami. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz Sopotu i burmistrz Giżycka, miasta które również bierze udział w festiwalu.

Kino Letnie Sopot – Zakopane to niezwykła inicjatywa, która już od dwunastu lat łączy widzów z Sopotu i Zakopanego podczas darmowych projekcji filmowych, jakie odbywają się codziennie w okresie letnich wakacji. Jak co roku w ramach festiwalu organizatorzy zaplanowali filmy według różnych bloków tematycznych. Pojawią się między innymi Familijne wtorki, Festiwalowe czwartki czy Kobiece niedziele z Providentem. Każdego dnia będzie prezentowana produkcja o odmiennym charakterze.

- W tym roku jest niezwykle bogaty repertuar, ponieważ pojawiają się zarówno hollywoodzkie produkcje jak "Green Book" oraz polskie filmy, w tym "Bogowie". Nie zapomniano również o dzieciach. Taka mieszanka jest atrakcyjna, bo każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeżeli możemy zrobić coś dla kul tury i zwiększyć w ten sposób dostępność wśród odbiorców. to jest to genialny pomysł - powiedział Rafał Zawierucha, który również pojawił się na sopockim, czerwonym dywanie.

W każdym z miast zorganizowano specjalną strefę dla kinomanów. W Sopocie jest to kawiarnia festiwalowa Koło Mola, natomiast w Zakopanem działa Miasteczko Filmowe na Kulturalnym Placu Niepodległości. Z kolei w Giżycku otworzono centrum festiwalowe w kinie Nowa Fala.

Warto podkreślić, że wstęp na wszystkie wydarzenia i projekcje filmowe jest bezpłatny. Jedynie w Sopocie obowiązują bilety na wejście na molo. Na festiwal Kino Letnie Sopot – Zakopane zapraszają Provident i AXA, którzy są sponsorami tegorocznej edycji.