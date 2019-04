CBA: Kolejne uderzenie w „mafię lekową” – 5 osób zatrzymanych. W latach 2017-2018 z 38 aptek zbyli leki o łącznej wartości ponad 16 mln zł

Funkcjonariusze białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województw podlaskiego, małopolskiego, pomorskiego i łódzkiego 5 osób związanych z podmiotami prowadzącymi ogólnodostępne apteki.

Wszystko wskazuje na to, że zatrzymane przez CBA osoby współpracowały z rozbitą grupą przestępczą w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Z powiązanych z nimi aptek, na rzecz wskazanej grupy przestępczej, zbywane były w niemal hurtowych ilościach produkty lecznicze. Jak ustalono w toku śledztwa w dalszym etapie trafiały do hurtowni leków, aby stamtąd zostać wyeksportowane z Polski.

Zatrzymani zbyli w ten sposób w latach 2017-2018 z 38 aptek leki o łącznej wartości ponad 16 milionów złotych.

Po zakończeniu czynności zostaną przewiezieni do podlaskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

To kolejna odsłona śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Białymstoku, a dotyczącego procederu wywozu za granicę leków trudno dostępnych. Postępowanie to miało swój początek w maju 2018 r., gdy do sprawy zatrzymano 7 osób. W tej samej sprawie w marcu 2019 r. zostały zatrzymane 4 osoby związane z hurtowniami leków kooperującymi z rozbitą grupą przestępczą.