Casting do programu "Szansa na sukces" w Gdańsku 24.02.2019. Chętni zaprezentowali się na Scenie Muzycznej Gdańskiego Archipelagu [zdjęcia]

Na korytarzach Sceny Muzycznej pojawiły się tłumy chętnych. Każdy wykonawca musiał przygotować dwa wybrane utwory. Byli soliści, duety i tercety. Wśród oczekujących pojawił się m.in. gdyński zespół Granda, który na casting przybył w nieco okrojonym składzie. Wśród pretendentów do muzycznego programu przeważały osoby młode, których część zna „Szansę na sukces" tylko ze wspomnień rodziców i youtube’a.

- Zainteresowanie przesłuchaniami jest olbrzymie. – mówi Maciej Łyszkiewicz, trójmiejski kompozytor i pianista, który przesłuchuje artystów. - Na chwilę obecną jest to kilkaset osób.

Jak udało się nam ustalić, w stołecznym castingu udział wzięło 430 osób, w Białymstoku ok. 170, a w Gdańsku o godz. 12.00 zarejestrowanych było już ponad 100 chętnych. Równolegle prowadzone są przesłuchania w Katowicach.

- Niektórzy z wykonawców wyruszyli do nas już wczoraj wieczorową porą, inni dzisiaj o świcie, o godz. 4.00-5.00. – dodał Maciej Łyszkiewicz. - Jest bardzo dużo fajnie śpiewających osób, więcej dziewczyn niż mężczyzn. Jesteśmy pod bardzo dużym wrażeniem, jeśli chodzi o poziom wszystkich śpiewających. Ludzie chcą śpiewać, chcą się pokazywać, są bardziej otwarci niż byli przed laty. – dodaje Maciej Łyszkiewicz. - Bardzo nas to cieszy. Jest wiele osób z ciekawą osobowością. Zobaczymy, jak będzie dalej.

Co zrobić by zainteresować sobą jury?

- Szukamy osób, które posiadają charyzmę, warsztat i coś takiego, co po prostu zostaje w pamięci słuchaczy, a w przyszłości telewidzów. – tłumaczy Łyszkiewicz.

W castingu może wziąć udział każdy powyżej 12 roku życia. Jurorzy nie mają żadnych preferencji co do repertuaru. Występujący może zaśpiewać to, co wychodzi i pasuje mu najlepiej. Ważne, by były to utwory w języku polskim.

Jedna z uczestniczek, Angelika Kara, wybrała m.in. „Rzekę marzeń” zespołu Bajm.

- Towarzyszył mi ogromny stres, ale to na prawdę fajna przygoda – powiedziała tuż po wyjściu z sali przesłuchań. - Cieszę się, że format powraca, bo uważam, że to był świetny program dla osób, które chciałyby się sprawdzić i spróbować swoich sił w telewizji. Do „Szansy na sukces” startowałam już przed laty, byłam wtedy podlotkiem, miałam 16-17 lat i wtedy niestety się nie udało. Teraz mam większą kontrolę nad dźwiękiem i świadomość muzyczną, i dzięki temu łatwiej jest zapanować nad sobą i nad tym stresem.

- Odczuwam motywujący stres. – powiedziała Sylwia z Elbląga. - To już mój drugi casting. Niestety podczas przesłuchań do „Must be the music” ze stresu zapomniałam słów. Można mieć talent, ale jak stres sparaliżuje człowieka to wtedy się słowa nie wydobędzie.

- Trzymam kciuki za wszystkich, którzy startują. – powiedział juror. - Wiem, że zawsze towarzyszy im trema, to nieraz gorszy moment niż wizyta u dentysty, w pewnym sensie, chociaż każdy chce zaśpiewać jak najlepiej. Mam nadzieję, że w tym programie pojawią się przyszłe gwiazdy polskiej muzyki.

To właśnie w „Szansie” zaczynali Justyna Steczkowska, Ewa Farna, Margaret, Tomek Makowiecki, Kasia Cerekwicka, Anna Wyszkoni czy Joanna Kulig. Znane nazwiska można by mnożyć. Faktem jest, że dla wielu udział w programie był początkiem estradowych sukcesów. Teraz po kilku latach przerwy program wraca w nowej odsłonie, by znów dać szansę wszystkim, dla których śpiewanie to wielka radość.

Kto poprowadzi program?

Odpowiedź na to pytanie wciąż owiana jest tajemnicą.

- Nie jestem w stanie nic powiedzieć na ten temat – tłumaczył Łyszkiewicz. - Myślę, że te wiadomości zostaną przekazane w niedalekiej przyszłości. Natomiast program jest na tyle legendarny i tak dobrze się kojarzący, że właściwie tworzą go ci, którzy śpiewają. Po dzisiejszym dniu i przesłuchaniach w innych miastach, w których nie uczestniczyłem, muszę powiedzieć, że poziom jest bardzo wysoki.

- Najlepiej wspominam pana Wojciecha Manna. – powiedziała pani Sylwia. - Ponoć program powróci z innym prowadzącym. Mam nadzieję, że jednak coś ulegnie zmianie.