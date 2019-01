Cały Gdańsk wierzy, że dobro zwycięży! "Nikt nie chciał w tych chwilach być sam. Dlatego tak wszyscy lgnęli do siebie"

Za wsparcie dziękowała też córka Antonina:

Ja też kocham to miasto. Jak on. Całą rodzina je kocha. Gdańsk był dla taty trzecim rodzicem, trzecim dzieckiem i drugą miłością. Ja wiem, że jeżeli to miasto będzie nadal otwarte, takie kochające jak jest teraz, to on będzie bardzo szczęśliwy.