Budowa nowej trasy na Półwysep Helski nadal możliwa? Samorządowcy pytają o trasę z Gdyni do Władysławowa nazywaną Via Maris

Via Maris - nowa droga z Trójmiasta na Półwysep Helski ma szansę powstać?

Samorządowcy w piśmie proszą m. in. o przedstawienie harmonogramu obiecanej inwestycji i zapraszają ministra na spotkanie do Pucka. Podkreślają też, że muszą uwzględniać w strategiach i planach rozwojowych połączenia z planowaną trasą Via Maris.

Już w 2017 roku Jerzy Szmit, ówczesny wiceminister infrastruktury, w debacie sejmowej zapowiedział budowę nowej drogi krajowej łączącej Gdynię i Półwysep Helski. Mówiło się wówczas, że planowana inwestycja miałaby się rozpocząć w 2020 roku.

- Od 2017 r., czyli od spotkania, podczas którego otrzymaliśmy deklarację, że prace studyjne już zostały zlecone do GDDKiA, nie mamy żadnej wiedzy o planowanej inwestycji, a wręcz przeciwnie, po odejściu wiceministra Kazimierza Smolińskiego, żadne prace w ministerstwie ani w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie są prowadzone - wyjaśnia starosta pucki Jarosław Białk. - Obecnie słyszymy pogłoski, że temat już nie będzie realizowany.