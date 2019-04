Bracia Collins Rumia (samochody). Obchodzili już rocznicę! ZDJĘCIA

Bracia Collins co to jest? Kto to są bracia Collins? - takie pytania wciąż można przeczytać w internecie. - Dzięki ciężkiej pracy, dwóch braci z Legnicy spełnia marzenia, rozbudowując międzynarodową firmę świadczącą usługi najbogatszym ludziom świata, wśród których nie brak gwiazd muzyki, filmu, sportu, a nawet arabskich szejków - tłumaczyła swego czasu stacja TVN Turbo.

Bracia Collins w Rumi

Dotychczas ich warsztaty działały w takich miejscowościach jak np. Londyn oraz Warszawa. W Rumi swój warsztat otworzyli w sobotę, 17 marca 2018. Było hucznie! Pojawili się wówczas m.in. Sławomir Peszko i Mariusz Pudzianowski.

- Dzięki zdobytej renomie w ich garażu gości wiele rzadko spotykanych aut wartych miliony złotych. Praca przy nich to duża przyjemność, zwłaszcza gdy właściciele pozawalają braciom puścić wodze fantazji - informował TVN Turbo.

Dlaczego bracia Collins?

Właściciele aut oddają im swoje pojazdy, a odbierają działa sztuki. Dlatego w codziennej pracy zaczęły im towarzyszyć kamery TVN Turbo, by przyglądać się tym transformacjom zwyczajnych samochodów w nietuzinkowe i podrasowane maszyny.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży, podparte tysiącami realizacji pojazdów klasy premium

Bracia Collins

Jak nazywają się bracia Collins?

Młodzi bracia z Legnicy, którzy kiedyś wyjechali za marzeniami z kraju, to Rafał i Grzegorz Collinsowie. Najpierw otworzyli warsztat samochodowy w Londynie i tam zajęli się kompleksową odbudową pojazdów i tuningiem.

Zobacz też: