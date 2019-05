"Błyskawiczna majówka" przy Nabrzeżu Pomorskim. ORP Błyskawica rozpoczął sezon turystyczny

"Błyskawiczna majówka" stała się wielką, gdyńską tradycją. Mieszkańcy mogli przede wszystkim wysłuchać występów Orkiestry Reprezentacyjnej MW, która jak co roku zaprezentowała repertuar zawierający zarówno patriotyczne utwory, jak i popularną muzykę filmową. Przy nabrzeżu pojawili się również podchorąży Akademii Marynarki Wojennej, którzy wystąpili w historycznych strojach, a dokładniej w mundurach z okresu Powstania Listopadowego. Festyn to jednak przede wszystkim okazja do zainaugurowania sezonu turystycznego na ORP Błyskawicy, który potrwa aż do późnej jesieni.

- Od dzisiaj rozpoczynamy 44. sezon wystawienniczy. Okręt przygotowywaliśmy przez całą zimę, aby Państwo mogli bezpiecznie i miło zwiedzać Błyskawicę. Będziemy czynni przez wszystkie miesiące aż do końca listopada z wyłaczeniem poniedziałków - powiedział komandor Marek Mielnik, zastępca dowódcy okrętu ORP Błyskawica.

Przed jednostką ORP Błyskawica ustawiły się również różne grupy rekonstrukcyjne. Była to nie lada gratka zwłaszcza dla najmłodszych uczestników festynu. Każdy mógł z bliska przyjrzeć się militariom, które były wykorzystywane na różnych etapach historii polskiej wojskowości.

- Naszą pasją jest historia i oręż żołnierza polskiego, a w szczególności żołnierza pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, jednej z najbardziej elitarnych jednostek. Prezentujemy różne bronie, w tym lekki karabin maszynowy czy pistolety maszynowe. Znajdziemy tutaj także broń niemiecką i odznaki spadochronowe i pilotów szybowcowych. Mamy flagę Szkocji, naszego zaprzyjaźnionego sojusznika - wymieniał Grzegorz Jaworowski z grupy rekonstrukcji historycznej Tobie Polsko, która przyjechała z Gdańska.

Tłumy gdynian ustawiły się również w kolejce po żołnierską grochówkę, która była wydawana z tradycyjnej kuchni polowej.Po festynie zgromadzeni mogli za darmo zwiedzić nasz okręt - muzeum ORP Błyskawica.