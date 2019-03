„Bleed for the throne”: Nietypowa akcja krwiodawstwa

Od 26 do 30 marca do stolicy Polski zawitają mobilne punkty poboru krwi. Nie będą to jednak typowe miejsca, w których można oddawać krew. Dlaczego? Ze względu na zbliżającą się premierę ostatniego, finałowego sezonu „Gry o tron”, w kilkunastu krajach świata – w tym w Polsce – zorganizowano nie lada gratkę dla wszystkich miłośników serialu.

Podczas globalnej akcji „Bleed For The Throne – oddaj krew!” krew będzie zbierana m.in. w USA, RPA, Szwecji, Norwegii, na Węgrzech, w Czechach, Bułgarii, Grecji, Chorwacji, Botswanie, Kenii, Gnanie, a także w Czechach, Rumunii i Serbii.

Chętni, którzy zdecydują się oddać krew, będą mogli przyczynić się do tego, że dzięki nim będzie można uratować innym ludziom życie. Za bohaterską postawę zostaną nagrodzeni wyjątkowymi gadżetami związanymi serialem, a podczas ostatniego dnia tego wyjątkowego wydarzenia, będą mogli m.in. zasiąść na kultowym, żelaznym tronie ustawionym pod Zamkiem Królewskim w Warszawie i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Nie zabraknie też innych atrakcji, których motywem przewodnim będzie „Gra o Tron”.

Oddaj krew #ForTheThrone – globalna akcja krwiodawstwa zawita do stolicy Polski