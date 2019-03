Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica. Tak to się zaczęło [FILM]

Tak się wszystko zaczęło

W poprzednich filmach z tej serii mogliśmy śledzić detektywistyczne przygody dwójki młodych przyjaciół. Tu dowiadujemy się, jak to się zaczęło.

Lasse i Maja jeszcze się nawet nie znają, a wspólne biuro detektywistyczne nawet im się nie marzy. Dla zbuntowanej i szalonej dziewczynki to pierwszy dziń w nowej szkole. Lasse to wzorowy uczeń, samotnik, który nie ma przyjaciół ani nawet kolegów. Ma za to sporą wiedzę, jest bardzo ostrożny, unika przygód i marzy o tym, by reprezentować szkołę w konkursie, który właśnie ma się odbyć. Są zupełnie różni, ale jak się okazuje, wspólna sprawa połączy ich przyjaźnią.

Wielki konkurs

Szkoła w Valleby ogłasza konkurs wiedzy, a nagrodą jest starożytna księga Hammarabi, w której spisano złote zasady rozwiązywania sporów. Tuż przed rozpoczęciem zmagań starodruk znika. Lasse i Maja są świadkami tej sytuacji, ale nie potrafią zidentyfikować złodzieja. Podejrzenia padają na Maję. Początkowo to nawet Lasse oskarża dziewczynkę. Jednak żeby udowodnić jej niewinność, para młodych detektywów rozpoczyna poszukiwanie prawdziwego sprawcy. Zbierają dowody, szukają podejrzanych, odwiedzają nowe miejsca i pilnie obserwują wszystkich, którzy mogli mieć coś wspólnego z zaginięciem starożytnej księgi. A podejrzanych jest całkiem sporo: dozorca, nauczyciel WF-u, ekscentryczna bibliotekarka, a nawet dyrektorka szkoły.

Dla młodych bohaterów wspólna przygoda to też okazja do tego, by się lepiej poznać, zmierzyć z własnymi słabościami, kłamstwem, do którego trudno się przyznać czy lękiem przed odrzuceniem. Różnice w usposobieniu młodych detektywów okazują się pomocne w rozwiązaniu zagadki, a wspólna przygoda daje początek ich wspaniałej przyjaźni.

Zagadka, którą udaje im się rozwiązać, jest również początkiem Biura Detektywistycznego Lassego i Mai. To również początek ich wieloletniej współpracy z lekko nieogarniętym komisarzem miejscowej policji.

Twórcom filmu doskonale udało się oddać charaktery młodych bohaterów, jak i dobrać charakterystyczne role dla pracowników szkoły. Śledząc zmagania i czekając na rozwiązanie zagadki, będziecie się dobrze bawić, bo nie brakuje tu elementów humorystycznych, a rozwiązanie wcale dla młodych widzów nie jest oczywiste. Film uczy też, jak ważne jest wzajemne zaufanie. Polecam.