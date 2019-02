Bieg urodzinowy Gdyni z PKO Bankiem Polskim za nami. Tysiące biegaczy na trasie, dobre wyniki na mecie

Najszybciej do mety zlokalizowanej koło Gdynia Areny dotarł ubiegłoroczny triumfator, Tomasz Grycko z UKS Bliza Władysławowo. Niewiele też brakowało, aby triumfatorowi na dystansie dziesięciu kilometrów udało się złamać barierę pół godziny. Zabrakło mu do tego zaledwie czterech sekund. Rywalizacja wśród panów była zacięta i bardzo długo trzymała kibiców w napięciu, gdyż Grycko drugiego na mecie Andrzeja Rogiewicza z Packman Team wyprzedził tylko o osiem sekund. Trzeci był Emil Dobrowolski z czasem 30 minut i 47 sekund.

Żadnej konkurencji w rywalizacji pań nie miała natomiast Andżelika Dzięgiel-Pośladka. Zawodniczka z Torunia, która nie tylko startuje w imprezach biegowych, ale zdarza się jej także je organizować, dotarła do mety w czasie 34 minut i 51 sekund. Drugą w kategorii kobiet Ewelinę Paprocką z Luzina wyprzedziła o niemal 1,5 minuty. Trzecia na mecie z czasem 36 minut i 50 sekund zameldowała się Natalia Mierzlikin z Warszawy.

Wielkim wyczynem popisał się i jeden z największych aplauzów na mecie otrzymał Piotr Pobłocki, legenda pomorskiego i krajowego biegania. 54-letni zawodnik dobiegł do mety na znakomitej, 17 lokacie, a jego czas 33 minut i 17 sekund wielu fanów przyjęło z nieukrywanym zdumieniem.

Tysiące młodszych biegaczy zawstydził też Antoni Cichończuk, 70-letni zawodnik z Gdyni. Były mistrz świata weteranów w maratonie udowodnił, że aktywność fizyczną warto podtrzymywać w każdym wieku, a do mety dobiegł na 607 lokacie w czasie 46 minut i siedmiu sekund.

Przy okazji tegorocznego Biegu Urodzinowego z PKO Bankiem Polskim kolejny raz biegacze pokazali nie tylko umiejętności sportowe, ale także wielkie serce. Setki z nich dotarło do mety z przypiętą do stroju kartką "biegnę dla Nikosia". Dzięki temu Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże darowiznę na leczenie ciężko chorego,7-letniego chłopca, cierpiącego na zespół wad wrodzonych. Biegaczom podziękowała za to ambasadorka biegu, aktorka Karolina Gorczyca.

- Nikodem potrzebuje środków na leczenie i przede wszystkim operację - powiedziała znana aktorka. - Jestem niezmiernie wdzięczna każdemu, kto zdecydował się mu pomóc.

Biegaczy na całej trasie, ale przede wszystkim na ul. Świętojańskiej, na której zlokalizowano punkty kibicowania, zagrzewały do walki tłumy mieszkańców, wyposażonych m.in. w trąbki, dzwonki i kołatki.