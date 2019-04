Biała sobota w gdyńskim UCMMiT. Jak przygotować się do wakacyjnych podróży?

W sobotę, 6 kwietnia wszyscy przygotowujący się do majówkowych bądź wakacyjnych podróży mogli skorzystać z darmowych konsultacji w gdyńskim Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Do dyspozycji pacjentów byli zarówno lekarze, jak i pielęgniarki.

Dzięki atrakcyjnej ofercie przewoźników i ciągle rozwijającej się siatce połączeń samolotowych Polacy coraz częściej wybierają egzotyczne kierunki podróży. To rodzi jednak potrzebę odpowiedniego przygotowania się przed wyprawą i nie chodzi tu tylko o rezerwacje hoteli czy spakowanie walizki. Wyjeżdżając do odrębnej strefy klimatycznej często jesteśmy narażeni na zupełnie inne patogeny niż w rodzimym kraju. Warto więc skutecznie, a przede wszystkim odpowiednio wcześniej, zadbać o ochronę własnego zdrowia.

-

Należy zgłosić się na konsultacje najlepiej od 4 do 6 tygodni przed podróżą. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju szczepionki i liczby dawek, ale jest to zwykle bezpieczny czas. To lekarz ocenia na miejscu stan zdrowia i kwalifikuje do szczepienia. Kluczowy jest również kierunek i tryb podróży