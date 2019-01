Bezpłatna komunikacja w piątek i sobotę w związku z uroczystościami pogrzebowymi prezydenta Pawła Adamowicza

Piątek, 18.01.2019

Linia 100: nie funkcjonuje przez cały dzień.

Linia 130: w godzinach popołudniowych, w czasie formowania i przejścia konduktu pogrzebowego z ECS do Bazyliki Mariackiej, trasa tej linii zostanie skrócona do Dworca Głównego. Autobusy tej linii nie będą kursować na odcinku Dworzec Główny-Wałowa.

Wszystkie pozostałe linie autobusowe i tramwajowe funkcjonują wg stałych powszednich rozkładów jazdy, ważnych w okresie nauki szkolnej.

Sobota, 19.01.2019

Linia 100: nie funkcjonuje przez cały dzień.

Wszystkie pozostałe linie autobusowe i tramwajowe funkcjonują wg stałych sobotnich rozkładów jazdy z zasileniami na wybranych liniach. W godzinach 08:00-18:00 zwiększona zostanie częstotliwość funkcjonowania linii tramwajowych 8, 9, 12 i autobusowych 154, 167 i 210. Uruchomiona zostanie linia tramwajowa 7:

- linie 7, 8, 9, 12: co 10 minut

- linia 154: co 7, 5 minut

- linia 167: co 15 minut

- linia 210: co 20 minut.

W przypadku dużej frekwencji, zostaną uruchomione dodatkowe kursy na innych liniach tramwajowych i autobusowych – w zależności od potrzeb.

Linia 101

W piątek w godzinach popołudniowych i w sobotę ZKM Gdynia również uruchamia własną linię autobusową 101 na trasie z dworca kolejowego Gdynia przez Oliwę – Wrzeszcz do Śródmieścia SKM w Gdańsku. Linia jest również bezpłatna.

Dokładna trasa linii:

GDYNIA DWORZEC GŁÓWNY PKP – Dworcowa – 10 Lutego – Świętojańska – al. Piłsudskiego – Władysława IV – al. Zwycięstwa – al. Niepodległości – al. Grunwaldzka – Trakt Konny – Błędnik – Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie – Okopowa – Armii Krajowej – ŚRÓDMIEŚCIE SKM – Armii krajowej – Okopowa – Wały Jagiellońskie – Podwale Grodzkie – Błędnik – al. Zwycięstwa – al. Grunwaldzka – al. Niepodległości – al. Zwycięstwa – Świętojańska – 10 Lutego – Dworcowa – GDYNIA DWORZEC GŁÓWNY PKP.

Na trasie linii 101 obowiązywać będą wszystkie istniejące przystanki.

Odjazdy autobusów linii 101 w piątek odbywać się będą równo co 30 minut:

- od godz. 15:00 do godz. 20:30 z Gdyni,

- od 16:30 do godz. 22:00 z Gdańska.

Odjazdy w sobotę wykonywane będą co 10 minut:

- od godz. 9:30 do godz. 15:00 z Gdyni,

- od godz. 11:00 do 16:30 z Gdańska.

Szczegółowy rozkład jazdy linii 101

Pociągi SKM

Dojazd do Śródmieścia jest możliwy również pociągami SKM, która w tym dniu będzie funkcjonować wg sobotniego rozkładu jazdy, tj. co 10 minut.

Samorząd województwa wprowadził bezpłatne przejazdy pociągami PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na terenie Gdańska (między stacjami Gdańsk Osowa, Gdańsk Lipce i Gdańsk Żabianka). Będą obowiązywać w dniu pogrzebu Prezydenta Pawła Adamowicza (19 stycznia, sobota) w godz. 10.00-18.00.

Szybka Kolej Miejska zapewnia również, że w przypadku dużej frekwencji pociągi będą kursować częściej, by uczestnicy wydarzeń mogli sprawnie wrócić do domów.

Bezpłatna komunikacja w Sopocie

By ułatwić mieszkańcom Sopotu możliwość dotarcia na uroczystości związane z pożegnaniem i pogrzebem, Pawła Adamowicza prezydenta Gdańska, również na terenie Sopotu wprowadzona zostanie bezpłatna komunikacja miejska.

Od północy 18.01 do godz. 23.59. w sobotę, 19.01 będą bezpłatnie odbywały się przejazdy liniami: 117, 143, 122, N1.

