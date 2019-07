Bałtycki Terminal Kontenerowy otworzył swoje bramy dla odwiedzających ZDJĘCIA

Bałtycki Terminal Kontenerowy to najstarszy tego typu obiekt w Polsce. Wszyscy chętni, w sobotę, mogli poczuć się jak prawdziwy pracownik terminalu. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Do dyspozycji były m.in. urządzenia przeładunkowe, które na co dzień pracują w BTK czy holowniki firmy Fairplay. Nad wszystkim czuwali doświadczeni pracownicy Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, dzięki którym najmłodsi mogli zobaczyć z bliska pracę maszyn.

Dużym powodzeniem cieszył się rejs z przewodnikiem statkiem wycieczkowym po gdyńskim porcie. Otwarto również magazyny. Załoga BTK wyjaśniała funkcjonowanie terminalu od wewnątrz. Swoje stanowiska rozstawiły również służby portowe. Na odwiedzających czekali pracownicy Służby Celnej, Krajowej Administracji Skarbowej czy Portowej Straży Pożarnej. Najmłodsi bawili się również w miasteczku atrakcji, w którym dostępne były zjeżdżalnie, animacje czy spotkanie z prezentacjami Centrum Nauki "EXPERYMENT".