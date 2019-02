Autonomiczne statki będą ekologiczne. Statki będą bardziej nowoczesne

Czy jest możliwe, że takie, ultranowoczesne jednostki, w dającej się przewidzieć przyszłości opanują Morze Bałtyckie i tym samym pojawią się także w gdyńskim porcie? Eksperci przekonują, że tak.

Zdaniem optymistów jest tylko kwestią czasu, aż autonomiczne, ale także i ekologiczne statki zawijać będą także do polskich portów.

Norweski rząd wsparł sześcioma milionami euro projekt “Seashuttle”, którego celem jest stworzenie sieci połączeń kontenerowych między europejskimi portami, obsługiwanych przez autonomiczne i ekologiczne statki. Wiodącym partnerem w projekcie jest firma Samskip, holenderski operator multimodalny. Dofinansowanie przeznaczone jest na budowę dwóch całkowicie elektrycznych statków przeznaczonych do połączenia Polski, szwedzkich portów zachodniego wybrzeża i fiordu Oslo. Statki będą korzystać z najnowocześniejszych wodorowych ogniw paliwowych.

Seashuttle to jedna z sześciu inicjatyw zawartych w programie “PILOT-E”, o wartości 100 milionów euro, z udziałem Rady ds. Badań Naukowych, Innovation Norway i Enova, mającej na celu szybsze wprowadzenie na rynek rozwiązań dla neutralnych dla klimatu branż przyszłości.

To, co wyróżnia ten projekt i będzie kluczowe dla jego sukcesu, to połączenie paliwa i technologii, które sprawią, że będzie on konkurencyjny w stosunku do istniejących rozwiązań. Dzięki naszym zaufanym partnerom projektu jesteśmy przekonani, że takie ambicje są realistyczne

- powiedział Are Grathen z Samskip Norway.

Firma ma swoje przedstawicielstwo w Gdańsku, a wraz z partnerami oferuje regularne serwisy co portów w Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku.

Inna norweska firma, Yara, pracuje nad pierwszym w pełni autonomicznym kontenerowcem. Będzie nazywał się Yara Birkeland i będzie pierwszym na świecie w pełni elektrycznym i autonomicznym statkiem kontenerowym o zerowej emisji.

Dzięki Yara Birkeland przenosimy transport z drogi na morze, zmniejszając w ten sposób hałas i kurz, poprawiając bezpieczeństwo na lokalnych drogach oraz zmniejszając emisję NOx i CO2

- mówił Svein Tore Holsether, prezes i dyrektor generalny Yara.

Dlaczego transport morski idzie w kierunku automatyzacji i rewolucji cyfrowej? Dziewięćdziesiąt procent światowego handlu odbywa się za pośrednictwem międzynarodowej żeglugi. Światowa flota transportowa liczy około 100 tys. statków.

Przy takiej intensywności i zatłoczeniu szlaków dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. W ciągu ostatnich 10 lat doszło do 1129 przypadków całkowitej utraty transportu z powodu błędu ludzkiego lub warunków morskich. Umożliwienie ogromnej jednostce - obciążonej towarami o wartości milionów lub miliardów dolarów - lepszej nawigacji i wykrywania przeszkód oraz zagrożeń i reagowania na nie w czasie rzeczywistym to ograniczenie ryzyka błędu ludzkiego.