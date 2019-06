Arka na podium mistrzostw Polski! Żółto-niebiescy wywalczyli brązowe medale [zdjęcia]

Koszykarze Arki byli rozczarowani, że nie zagrali o mistrzostwo Polski i przegrali rywalizację z Anwilem Włocławek do trzech zwycięstw, choć prowadzili już 2:0. Potrafili jednak się pozbierać i z wolą walki przystąpić do rywalizacji o brązowy medal. Zadanie mieli bardzo trudne, bowiem przegrali pierwszy mecz w Zielonej Górze ze Stelmetem aż 77:95, a o miejscu na podium decydował lepszy wynik dwumeczu. Do tego zagrali mocno osłabieni, bowiem na parkiecie nie mogli się pojawić Filip Dylewicz, Robert Upshaw i Josh Bostić.

Początek meczu rewanżowego nie wskazywał na to, że spotkanie może potoczyć się po myśli podopiecznych trenera Przemysława Frasunkiewicza. Pierwszą kwartę spotkania, bardzo wyrównaną, wygrali różnicą dwóch punktów goście z Zielonej Góry i jeszcze powiększyli przewagę w dwumeczu. Arka rozegrała za to bardzo dobrą drugą kwartę, koszykarze gdyńskiego zespołu byli skuteczni i dzięki temu prowadzili po pierwszej połowie 51:40 i kwestia brązowego medalu wciąż była otwarta.

W trzeciej kwarcie wydawało się jednak, że na podium staną koszykarze Stelmetu. Goście wzięli sprawy w soje ręce i w 25 minucie spotkania przegrywali tylko 54:58. To jednak nie był koniec emocji. Żółto-niebiescy odzyskali inicjatywę i po 30 minutach gry prowadzili już 74:57. Do odrobienia został jeden punkt i natchnieni dobrą grą zawodnicy Arki zdominowali czwartą kwartę. Świetny mecz rozgrywali Krzysztof Szubarga i James Florence. Oni doprowadzili żółto-niebieskich do efektownego finiszu i zwycięstwa 105:80, które dało Arce brązowy medal mistrzostw Polski! To pierwszy medal dla trójmiejskiej koszykówki po siedmiu latach.